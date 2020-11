RTL Foot du 1er novembre : Lille-Lyon

publié le 01/11/2020 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1 de football, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro et Giovani Castaldi vont font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Dimanche 1er novembre, avant le coup d'envoi de la rencontre Lille - Lyon, retrouvez aussi le débrief des six matches de l'après-midi (20h15), avec notamment Saint-Étienne - Montpellier et Monaco - Bordeaux, puis le Conseil de l'Europe (20h45) avec un focus sur l'un des grands championnats européens.

Bonus de cette émission : l'annonce du parcours du Tour de France cycliste 2021 avec Nicolas Georgereau.