C'est d'une manière très particulière que le nouveau propriétaire de l'Olympique de Marseille a été intronisé ce lundi 29 août à la maire de Marseille. C'est ainsi Jean-Claude Gaudin qui a annoncé la nouvelle, lors d'une conférence de presse à l'Hôtel de ville. Frank McCourt, homme d'affaires américain anciennement propriétaire des Los Angeles Dodgers en base-ball, est le nouvel actionnaire du club après une vente conclue avec Margarita Louis-Dreyfus, elle aussi présente mais qui n'a pas pris la parole pour présenter son successeur.



Ainsi, c'est donc le sénateur-maire de la ville qui a présenté celui qui va présider aux destinées du club, après avoir été désigné vainqueur de la course que se sont livrés plusieurs repreneurs potentiels. Margarita Louis-Dreyfus a ainsi choisi un dossier qu'elle estime plus solide que les autres, et qui offre des garanties à long terme.

Plus tôt dans la journée, Le Parisien avait annoncé que le futur propriétaire serait bien américain, et qu'il serait épaulé par Jacques-Henri Eyraud, homme d'affaires investi dans les médias. Ce dernier était bien présent à la conférence de presse et a servi de traducteur lors de la prise de parole brève de Frank McCourt. L'OM entame donc un nouveau cycle, une nouvelle ère, avec un investisseur privé et non pas un fond d'investissements. L'Olympique de Marseille "passe d'une famille à une autre", a même précisé Jean-Claude Gaudin.

"Participer à l’histoire de l’Olympique de Marseille et guider le club vers le succès, à la fois sur le terrain et en-dehors, est un honneur et un privilège pour ma famille et moi-même", a déclaré Frank McCourt dans un communiqué diffusé par l'OM. L'Américain d'origine irlandaise et né à Boston a justifié le choix de l'OM car c'est "à la fois l’un des clubs de football les plus anciens et les plus respectés au monde, c’est aussi le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions de l’UEFA et c’est surtout l’une des marques les plus iconiques du monde du sport".

Les premières prises de parole du boss montrent donc une envie d'investir mais aussi de développer l'image et sans doute les recettes du club, selon le modèle des franchises nord-américaines en sport professionnel. mais le sportif ne sera pas délaissé. "En tant que responsable de l’OM, mon ambition sera de reconstruire une équipe de très haut-niveau", déclare-t-il encore dans le communiqué. "Je veux une équipe qui vise le titre chaque saison, c’est mon aspiration numéro 1", a-t-il confié à L'Équipe.



Pour son projet baptisé "OM Champions Project", il assure à L'Équipe vouloir "les meilleurs, quelque soit leur nationalité. Je peux vous dire une chose : on va tout faire pour réaliser le projet de mes rêves. Je ne veux que des gens qui savent gagner dans mon équipe". S'il ne veut pas parler de sa fortune personnelle, elle tournerait autour des 2 milliards d'euros. Pour infirmation il avait acheté les Los Angeles Dodgers en 2004 pour la somme de 430 millions de dollars, preuve de sa surface financière. Les contours de la politique sportive seront dévoilés plus tard, après la vente effective, qui nécessite d'abord l'aval de la Ligue de football professionnel.