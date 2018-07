publié le 30/09/2016 à 13:16

Journée de derbys en Ligue 1 avec Lyon - Saint-Étienne, dimanche 2 octobre (20h45) en clôture de ce 8e épisode la saison, et Rennes - Guingamp pour commencer, vendredi 30 septembre (20h45). 50 km à vol d'oiseau séparent les préfectures du Rhône et de la Loire, 121 celle de l'Ille-et-Vilaine de la commune costarmoricaine.





Ces dernières années, l'En Avant a très souvent joué un mauvais tour à son "grand" voisin, notamment en Coupe de France avec deux victoires en finale en 2009 et 2014. Cette fois, le Stade Rennais espère surfer sur son départ parfait à domicile. Trois victoires contre Nancy (2-0), Caen (2-0) et Marseille (3-2) en autant de rencontres : le public du stade de la route de Lorient, devenu Roazhon Park le 12 juin 2015, a rarement été aussi gâté.

Christian Gourcuff est toutefois confronté à un problème de taille. Son fils Yoann, touché à une cuisse, est forfait. Or, sans lui, Rennes n'affiche pas du tout le même visage en ce début de saison. S'il n'a pas encore totalement retrouvé son meilleur niveau, celui de la saison 2009-2010 avec Bordeaux, le milieu offensif de 30 ans bonifie le jeu des Bretons, conserve le ballon, provoque des coups-francs. Il n'a marqué qu'un but, face à Nancy lors de la 2e journée. Mais les autres chiffres plaident clairement en sa faveur.

10 points avec lui, 0 sans

Yoann Gourcuff a disputé quatre matches en intégralité et 87 minutes d'un cinquième. Bilan : un nul à Montpellier (1-1) et une courte défaite à Nice (1-0) en ouverture, en plus des trois succès à domicile. Soit 10 points sur 15 possibles, 2 par rencontres. À Monaco et Dijon, il était absent. Rennes y a reçu deux claques, deux fois 3-0. 6e avant son déplacement en Principauté, le club de la famille Pinault est descendu au 11e rang depuis, à une longueur de son adversaire du soir.

L1-8e journée : programme et classement

Vendredi 30 septembre :

20h45 : Rennes - Guingamp



Samedi 1er octobre :

17h00 : PSG - Bordeaux

20h00 : Metz - Monaco

Caen - Toulouse

Nantes - Bastia

Dijon - Montpellier

Lille - Nancy



Dimanche 2 octobre :

15h00 : Angers - Marseille

17h00 : Nice - Lorient

20h45 : Lyon - Saint-Étienne