Qui est Dmitry Rybolovlev, le sulfureux milliardaire à l'origine du "Monacogate" ?

publié le 27/09/2017 à 20:53

Mais qui est vraiment le patron de l'AS Monaco ? Renaud Revel a enquêté sur les sombres affaires dans lesquelles est empêtré Dmitri Rybolovlev. De ses investigations, le journaliste a sorti un livre : Le Mystérieux Monsieur Rybolovlev, enquête sur l’oligarque le plus puissant du monde. Dans l'ouvrage, on découvre que le Russe de 52 ans, né en Ukraine, est parti de rien.



Après avoir mis la main sur une petite mine de potasse pour une bouchée de pain, l'homme d'affaires est aujourd'hui à la tête d'une fortune de 12 milliards d'euros. C'est en 2012 qu'il décide de quitter la Russie pour s'installer à Monaco où il est considéré comme l'homme le plus puissant de la principauté.

Justice, police, gouvernement... L'homme contrôle tout. Mais "Monsieur Rybolovlev" va finir par être emporté par l'affaire du "Monacogate". Tout commence par une plainte de l'oligarque contre le marchand d'art suisse Yves Bouvier. Il accuse ce dernier, qui achète des œuvres d'art pour son compte, de lui avoir soutiré un milliard d'euros de commission en surfacturant des œuvres.

Bientôt expulsé de Monaco ?

Dans cette bataille, Dmitri Rybolovlev va utiliser son entregent pour "copiner avec les flics" et "corrompre les magistrats", explique Renaud Revel. Les révélations de ces magouilles dans la presse vont conduire la ministre de la Justice monégasque à démissionner et le Prince Albert de Monaco à faire le ménage dans les institutions, contraint et forcé.



Celui qui était encore en odeur de sainteté il y a peu, se trouve aujourd'hui en grande difficulté. Dmitri Rybolovlev est même soupçonné par la presse américaine d'avoir fait le lien entre Donald Trump et les réseaux russes.



Si sa fortune est à l'abri, c'est son lieu de villégiature qui lui pose problème : "il a été expulsé de Russie, il est persona non grata à Londres, à Genève on se pince le nez et le croisant dans les rues et à Monaco, il serait à deux doigts d'être expulsé", confie le journaliste.