publié le 11/07/2018 à 13:52

Il était du groupe qui est allé en finale de Coupe du Monde en 2006. Dans cette équipe portée par Zinédine Zidane, défaite face à l'Italie, Sydney Govou a vécu une aventure particulière. Il sait donc quel état d'esprit doit régner dans une équipe qui doit disputer un événement majeur. "Ils ont réussi à gagner, à fédérer", insiste le multiple champion de France avec Lyon. "J'ai envie de dire faites ce que vous savez faire et ça va bien se passer", indique-t-il.



"L'euphorie, elle est belle, il faut s'en servir. Ils sont en train de vivre une chose, il faut la vivre à fond", explique-t-il. Quand vous jouez une finale, il n'y a pas d'adversaire. Une finale c'est vous. C'est comment on va gérer une finale. Est-ce qu'ils sont capables de gérer une finale ?", détaille Sidney Govou. "Aujourd'hui l'équipe de France, on sent qu'il y a une vraie équipe", analyse-t-il.