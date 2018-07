publié le 27/04/2016 à 16:53

Au PSG, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a deux semaines, Paris était éliminé sans gloire de la Ligue des champions. Le week-end dernier, le club remportait la Coupe de la Ligue contre Lille, et certains joueurs partaient dans la foulée fêter ça à Las Vegas. Mais ce mercredi 27 avril, L'Equipe rapporte un incident pendant l'entraînement qui tranche avec la belle cohésion affichée jusqu'ici.



Zlatan Ibrahimovic et Adrien Rabiot ont eu une altercation lors d'une opposition sur les terrains d'entraînement du centre Ooredoo (anciennement Camp des Loges). D'après le quotidien sportif, le milieu de terrain est intervenu un peu trop vivement sur le Suédois, qui a mal pris cette charge virile. Les deux coéquipiers ont alors commencé à s'invectiver, verbalement et physiquement, à trois reprises. Il a fallu l'intervention du capitaine Thiago Silva, la troisième fois, pour qu'Adrien Rabiot se calme.



Déjà une brouille l'été dernier

Ce n'est pas la première fois que le meilleur buteur de l'histoire du PSG et son jeune coéquipier de 21 ans s'échangent des amabilités. L'été dernier, lors d'un match de préparation face à Chelsea, l'attaquant avait vilipendé son coéquipier pour un mauvais choix. Ce dernier ne s'était pas démonté et avait fini par lâcher un discret "fils de p..." à l'adresse d'Ibrahimovic. Tout avait fini par rentrer dans l'ordre entre les deux hommes.

Alors, simple péripétie ou malaise plus profond au sein du vestiaire parisien ? Le PSG, déjà champion de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue, n'a plus que la finale de la Coupe de France contre son vieux rival marseillais comme rendez-vous d'importance à jouer (21 mai). Or, Zlatan Ibrahimovic, 35 ans en octobre, tient à éviter tout pépin physique. En juin, il disputera avec la Suède l'Euro 2016, pour ce qui sera sans doute sa dernière compétition avec sa sélection.