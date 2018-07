et AFP

publié le 30/04/2018 à 17:42

Les supporters du PSG attendent son retour depuis deux mois et leur patience devrait bientôt être récompensée. Neymar devrait en effet, bientôt être de retour à Paris. Selon le site brésilien UOL Esporte, cité par So Foot, la star brésilienne pourrait être présente au Camp des Loges le 3 mai prochain, avec éventuellement une reprise de l'entraînement avec le reste de l'équipe dans la semaine.



Si l'attaquant sera bien présent en tribunes pour assister à la finale de la Coupe de France qui opposera le PSG aux Herbiers le 8 mai prochain, aucune date pour un retour sur les terrains n'est avancée. Toutefois, Neymar aurait bien l'intention de rejouer sous les couleurs du PSG avant la Coupe du Monde en Russie (14 juin-15 juillet) qu'il disputera avec la Seleçao.

Dimanche 29 avril, le PSG avait donné des nouvelles de son joueur. "Un bilan médical de Neymar Jr a été organisé hier (samedi) au Brésil par les docteurs Eric Rolland et Rodrigo Lasmar. Ce bilan a confirmé une évolution très satisfaisante des blessures de la cheville et du pied droits du joueur, autorisant l'arrêt de toute immobilisation et protection".