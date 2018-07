publié le 27/07/2016 à 22:13

Si le Paris Saint-Germain peut se vanter de gagner plein de trophées et de coupes, il ne peut pas être satisfait de ses supporters, avec une ambiance bien loin de ce que l'on peut trouver à Saint-Étienne ou encore à Marseille. Trop souvent jugées "fades", les tribunes du Parc des Princes sont devenues un réel questionnement pour le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaite faire du changement sur tous les points concernant la gestion du club.



Le "Plan Leproux" a été mis en place par Robin Leproux, ancien président du PSG avant l'arrivée de QSI, à la suite de la mort d'un supporter dans les tribunes de Boulogne. Il sert à "pacifier et restaurer l’image du club". Une série de mesures a été prise pour endiguer la violence des supporters parisiens et a également fait supprimer les abonnements en tribune Auteuil et Boulogne. Il a aussi souhaité aussi l’attribution de façon aléatoire des places dans la partie basse de ces tribunes.

Selon le quotidien sportif L’Équipe, Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du PSG, a rencontré, à la demande de Nasser Al-Khelaifi, les représentants des Ultras du club et le "Collectif Ultra Paris (CUP)". Pour le président, l'objectif est le suivant : ouvrir les portes du Parc des Princes aux Ultras et retrouver une ambiance digne de la nouvelle dimension prise par le club ces dernières années. Même certains joueurs réclament plus d'ambiance.