publié le 25/07/2016 à 18:10

Successeur de Laurent Blanc au PSG, Unaï Emery a l'air d'enchanter ses nouveaux joueurs, qui sont plutôt satisfaits des entraînements et des premiers résultats avec l'ancien coach du FC Séville. Les entraînements sur le côté tactique du nouveau technicien semblent plaire aux coéquipiers de Marco Verratti. Ce n’est pas une surprise, si l'on considère la réputation du Basque, très méticuleux dans ce domaine. L’absence de travail tactique était d'ailleurs ce qui manquait le plus aux joueurs parisiens.



"Il s’intéresse beaucoup au positionnement de l’équipe tactiquement et physiquement, a déclaré Lucas. C’est important de travailler le système tactique de l’équipe, c’était un problème pour moi avant. Et maintenant je pense que l’on sera plus organisé sur le terrain" a-t-l déclaré dans les colonnes de L'Équipe.

Des entraînements physiques

Les joueurs n'ont apparemment pas l'habitude travailler de manière aussi physique. "On travaille dur physiquement, le coach semble très organisé et très intensif dans son travail", explique Maxwell. Lucas renforce ces propos : "On travaille beaucoup et très dur. Le travail est apprécié de tous, je pense que l’on arrivera en forme pour le début de la saison". Martin Buchheit, le responsable du département performance, a également confirmé au Parisien le ressenti des joueurs en déclarant que "le volume physique est un peu supérieur" avec le Basque qu'il ne l'était avec Laurent Blanc.

Emery est proche de ses joueurs

Serge Aurier fait, lui, remarquer qu'Unaï Emery "est assez proche des joueurs". Maxwell met, lui, en avant le fait qu’il "aime beaucoup la communication". Pour Alphonse Aréola, "le coach parle beaucoup aux joueurs". Il semble s'agir là d'un point important. Gregory van der Wiel avait regretté l’absence de communication de Laurent Blanc et mal digéré le manque de justifications sur son statut de troisième option en latéral droit. L'entraîneur cévenol a d'ailleurs souvent été critiqué pour sa gestion "de loin" des séances d’entraînement. Tout le contraire d'Unaï Emery, omniprésent durant les exercices.