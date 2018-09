publié le 04/09/2018 à 16:05

Après quatre victoires en quatre matches en Ligue 1 Conforama, le PSG est sportivement dans les clous pour survoler le championnat et aborder la Ligue des champions le 18 septembre à Liverpool. Mais il semble que le tableau ne soit pas si idyllique en interne. En effet, des dissensions existeraient entre les deux principales têtes du secteur sportif, Antero Henrique et Thomas Tuchel.



Selon Le Parisien, le directeur sportif portugais ne serait pas sorti grandi du dernier mercato sans recrue clinquante, et surtout sans avoir renforcé des points faibles relevés par l'entraîneur allemand en amont. Principal point d'achoppement, l'absence d'un milieu défensif afin de remplacer Thiago Motta, retraité, et Giovanni Lo Celso prêté au Betis Séville.

Pourtant ce ne sont pas le rumeurs et les pistes qui ont manqué, dont celle menant à N'Golo Kanté, certes quasiment impossible à débaucher de Chelsea. Mais ni Julian Weigl, ni Renato Sanches n'ont débarqué dans la capitale. Lors des deux dernières rencontres, c'est même Marquinhos qui a dû monter d'un cran afin de densifier l'entre-jeu parisien.

Tuchel mécontent, Hoeness en colère

Quant au dossier de l'arrière gauche, la signature de Juan Bernat le dernier jour du mercato n'aurait pas fait oublier la lenteur du recrutement à ce poste et l'échec de la piste Alex Sandro (Juventus). C'est donc l'efficacité d'Antero Henrique qui serait remise en cause à en croire le quotidien. Mais aussi ses méthodes. Et cette fois-ci, l'attaque est signée Uli Hoeness, et elle est publique.



"Je donnerais un conseil au PSG : changer de directeur sportif. Cet homme ne donne pas une bonne image du club", a lâché le puissant président du Bayern Munich. "Si le PSG veut devenir un club de niveau mondial, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un tel directeur sportif", a-t-il conseillé dans le magazine allemand Kicker.



En cause, l'approche du PSG en vue d'enrôler Jérôme Boateng. Les Bavarois avaient fixé le prix à 50 millions d'euros, le club parisien aurait néanmoins négocié avec le joueur avant de revenir avec une offre à 38 millions. Refus du Bayern, et pas de Boateng à Paris.