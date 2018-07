publié le 27/06/2016 à 13:29

Laurent Blanc et le PSG, c'est terminé. Comme attendu depuis quelques semaines, le club de la capitale a officialisé, ce lundi 27 juin, le départ de son entraîneur. Un accord à l'amiable a ainsi été trouvé pour résilier le contrat du champion du monde 1998, qui devrait être remplacé par le coach espagnol Unai Emery. "Dans un climat serein, les deux parties ont mené des discussions qui ont abouti (...) à la signature d’un protocole d’accord qui préserve les intérêts de chacune d’entre elles", indique le Paris Saint-Germain sur son site Internet. Son adjoint Jean-Louis Gasset et son préparateur physique Philippe Lambert quittent également le club.



Aucune information n'a été communiquée sur les détails de cet accord permettant de mettre fin à cette collaboration. Le 23 juin, L'Équipe affirmait que Laurent Blanc avait négocié une indemnité de 22 millions d'euros, correspondant, entre autres, aux deux années de contrat qu'il lui restait à accomplir. Arrivé à l'été 2013 en remplacement de Carlo Ancelotti, et alors qu'il n'était pas donné favori pour prendre le poste, il avait été prolongé en février dernier jusqu'en 2018.

Objectif non atteint en Ligue des champions

Dans son communiqué, le PSG tient ainsi à "exprimer sa plaine reconnaissance" pour le travail effectué au cours de ces trois dernières saisons par Laurent Blanc, qui a remporté 11 trophées et réussi deux quadruplés nationaux (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions). Le club affirme ainsi que "cela laissera une trace importante" dans son histoire.

Malgré des objectifs atteints sur la scène nationale, Laurent Blanc paie ses échecs successifs en Ligue des champions. En trois tentatives, son équipe n'a jamais su franchir le stade des quarts de finale. La dernière élimination en date, contre Manchester City où ses choix tactiques n'ont convaincu personne, a ainsi sonné le glas. Peu après la fin de la saison, le président Nasser Al-Khelaïfi n'avait pas hésité à critiquer publiquement ses choix en promettant de "gros changements".



En actant ce départ, le Paris Saint-Germain dit vouloir "ouvrir un nouveau chapitre dans le développement du club". Cela va se traduire par l'arrivée imminente de l'entraîneur basque Unai Emery. Maintenant que la place est libre, celui qui vient de remporter trois fois de suite la Ligue Europa avec le Séville FC va pouvoir parapher son contrat pour être intronisé à la tête du PSG.

Après 3 saisons à la tête de l’équipe professionnelle, Laurent Blanc quitte le @PSG_inside à compter de ce jour https://t.co/J1XV7MZCxj — PSG Officiel (@PSG_inside) 27 juin 2016