publié le 28/02/2018 à 01:42

Le père de Neymar vient de doucher les maigres espoirs des fans du Paris Saint-Germain : Neymar ne jouera pas face au Real Madrid le 6 mars prochain. Blessée à la cheville droite contre l'OM, la star brésilienne sera éloignée des pelouses "au moins six semaines", a assuré le père du joueur à la chaîne ESPN Brasil, mardi 27 février.



"Le PSG sait qu'il ne pourra pas compter sur Neymar pour les prochains matches : son traitement durera six à huit semaines, qu'il y ait une opération ou non", a expliqué Neymar Sr, faisant donc une croix sur la participation du numéro 10 parisien au choc face au Real en C1, prévu le 6 mars, en 8e de finale retour de Ligue des champions.

La clarté de l'intervention de Neymar Senior tranche avec le communiqué médical laconique du club parisien lundi 26 février et le point-presse évasif de son entraîneur avant le "clasico" PSG-OM. "Pour Neymar, il n'y a pas de décision d'opération, on va voir comment ça évolue dans les jours qui viennent", avait simplement lâché Unai Emery alors que la presse brésilienne évoquait l'option d'une intervention chirurgicale.

Cela pourrait mettre en cause le reste de sa saison Jean-Marcel Ferret, ancien médecin de l'équipe de France





Pourtant, une fissure du cinquième métatarsien (os du pied) nécessite plusieurs semaines d'arrêt, selon plusieurs spécialistes interrogés par l'AFP, convaincus de son incapacité à revenir sur les terrains dans une semaine. "C'est sûr que cette fissure remet en cause sa participation dans huit jours", a expliqué Jean-Marcel Ferret, l'ancien médecin de l'équipe de France. Et de poursuivre : "Qui dit fissure dit possibilité qu'elle se transforme en fracture si on joue. Cela pourrait mettre en cause le reste de sa saison."