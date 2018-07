publié le 27/07/2016 à 14:08

Hatem Ben Arfa vient de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été et participe à la tournée de 10 jours du club en Californie (États-Unis). Au cours de cette préparation, le PSG a déjà rencontré l'Inter et rencontrera, ce jeudi 27 juillet à 1h30 du matin (heure française), le Real Madrid puis Leicester, le 30 juillet. Le nouveau venu du PSG se sent d'attaque et "veut gagner des titres avec Paris".



Ben Arfa semble s'inspirer de ses coéquipiers comme Thiago Silva, qu'il considère comme "quelqu'un de très exigeant à l'entraînement" et "un très grand travailleur". Pour lui, "il n'est pas là où il est pour rien". Il s'est déjà très bien intégré à l'effectif : "Quand on arrive dans un club, il faut s'adapter, s'intégrer. Ça se passe super bien". Le Parisien précise qu'il était "mort de rire en pleine séance avec Marco Verratti". L'ancien niçois pense vraiment qu'il s'agit "d'un grand club" et que la qualité des joueurs "est la même que ceux des joueurs de l'équipe de France".

Choisi comme réserviste pour l'Euro 2016 par Didier Deschamps, Hatem Ben Arfa n'abandonne d'ailleurs pas l'idée de faire partie de la liste des Bleus pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. S'il a "vite mis sa frustration de côté" en apprenant le 12 mai 2016, lors de l'annonce de la liste des 23, il est déterminé à "gagner une Coupe du monde". Lorsqu'on lui demande s'il a marqué des points pour l'avenir, il répond "peut-être". L'attaquant attend sûrement de voir comment va se dérouler le prochain exercice pour pouvoir s'exprimer. En tout cas, l'équipe de France "fait toujours partie de (ses) rêves".