PSG : DJ Snake réagit à l'imbroglio du changement de musique d'entrée des joueurs

"Je ne peux pas accepter cette situation". DJ Snake a publié lundi soir un message sur ses réseaux sociaux à propos du changement de musique d'entrée des joueurs du PSG au Parc des Princes.

Depuis le début de la saison 2021/2022 de Ligue 1, le club de la capitale a décidé de retirer le mythique titre de Phil Collins Who Said I Would et de le remplacer par une composition de DJ Snake, connu pour être un fervent supporter du PSG. Une décision qui a provoqué la colère de bon nombre de fans, attachés à une musique iconique qui accompagne le club depuis près de trente ans.

Le principal intéressé, lui, se défend de ne pas avoir été mis au courant par le PSG. "J'ai fourni un son pour la présentation de Messi. J'ai découvert qu'on en a fait une musique d'intro pour l'entrée des joueurs alors que cela ne s'y prête pas", a-t-il expliqué sur Instagram et Twitter.

La nouvelle stratégie du club mise à mal

La réaction du DJ originaire du Val-d'Oise pourrait bien compromettre une stratégie musicale assumée par le PSG. Fabien Allègre, directeur de la diversification du PSG, avait annoncé le 11 septembre dernier au Parisien vouloir capitaliser sur la notoriété de DJ Snake en se réjouissant qu'une "personnalité comme lui s'intéresse à ce projet".

"On a vraiment de quoi être dans notre rôle d’être un acteur culturel. On est tout autant capable de mettre en lumière des grandes marques internationales, de jeunes talents dans l’art ou la mode, que de participer à l’expression des talents musicaux du Grand Paris", avait-il ajouté.

En prenant la parole sur ce sujet, DJ Snake ne voulait "pas nuire au club" mais il pourrait bien pousser le club de la capitale à revenir sur son choix. Le journaliste Daniel Riolo a confié sur RMC lundi soir : "Je peux vous affirmer qu'à 90%, c'est terminé pour DJ Snake. Phil Collins va revenir". Les supporters parisiens auront une réponse au plus tard dimanche puisque le PSG reçoit Lyon à 20h45 pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1.