publié le 27/09/2017 à 22:40

Cavani-Neymar-Mbappé, ce trio a une nouvelle fois fait mal. Très mal même. Après avoir déroulé sur la pelouse du Celtic Glasgow lors de la première journée (0-5), le Paris Saint-Germain a signé une victoire probante face à une référence européenne : le Bayern Munich (3-0).



Il n'aura fallu que deux minutes aux hommes d'Unai Emery pour allumer la première brèche dans ce choc du groupe B, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Après un gros travail de Neymar côté gauche, le Brésilien délivre une merveille de passe pour son acolyte Dani Alves. Le latéral droit parisien, seul au seconde poteau, a le temps d'ajuster Sven Ulreich, le gardien numéro 2 du Bayern, pour ouvrir le score et enflammer le Parc des Princes (1-0, 31e).



Si le club allemand tente de rattraper son retard, les Munichois manquent clairement de réussite et se heurtent à un sérieux Alphonse Areola sur sa ligne. Müller (12e) Javi Martinez (18e), Lewandowski (22e) ou encore Alaba (25e) n'arrivent pas à tromper la vigilance parisienne.

Une défense solide, une attaque de feu

Si le Bayern domine les débats et met le pied sur le ballon - 62% de possession de balle, 16 tirs, 18 corners sur le match - les hommes de Carlo Ancelotti sont malgré tout sous pression contre une équipe parisienne qui se projette extrêmement rapidement vers l'avant.



Une tactique payante. À la demi-heure de jeu, bien lancé par Dani Alves, Kylian Mbappé temporise sur le côté droit avant de servir Edinson Cavani en retrait. L'attaquant uruguayen, en bonne position à l'entrée de la surface, ne se pose aucune question et fusille le portier munichois d'une frappe puissante du pied droit (2-0, 31e).



Avant même le retour aux vestiaires, le break est fait côté parisien. Et malgré les changements tactiques à la mi-temps côté munichois, la physionomie reste la même. Et les Parisiens ne se font pas prier pour alourdir une nouvelle fois le score à l'heure de jeu. Kylian Mbappé, encore lui, réalise un véritable festival face David Alaba pour centrer et mettre en difficulté la défense allemande. Cette dernière peine à dégager et voit Neymar surgir pour inscrire le troisième but de la rencontre (3-0, 63e).



Le PSG seul en tête avant de se rendre à Anderlecht

Dans la foulée, le but refusé à Artura Vidal (66e) ne reste qu'un simple fait de match tant le Paris Saint-Germain est apparu solide en défense et a séduit sans pour autant avoir le ballon.



Cette seconde victoire en autant de match permet aux hommes d'Unai Emery de conforter leur première place dans ce groupe B. Une série que les Parisiens tenteront de poursuivre le mercredi 18 octobre prochain sur la pelouse d'Anderlecht. Le club belge, qui a concédé sa deuxième défaite sur la scène européenne face au Celtic Glasgow (0-3), occupe la dernière place du groupe.

La fiche technique :

Ligue des champions - 1er tour - Groupe B - 2e journée

A Paris (Parc des Princes) : PSG bat Bayern Munich 3 à 0 (2-0)

Spectateurs : 40.000 environ

Arbitre : A. Mateu Lahoz (ESP)

Temps : doux et partiellement nuageux

Terrain : en bon état

Eclairage : bon

Buts :

PSG : Dani Alves (2), Cavani (31), Neymar (63)

Avertissements :

PSG : Verratti (73)

Bayern Munich : Kimmich (23), Vidal (45), Thiago Alcantara (60), Rudy (78)

Les équipes :

PSG : Areola - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva (cap), Kurzawa - Verratti (Draxler 90), Thiago Motta (Lo Celso 86), Rabiot - Kylian Mbappé (Di María 79), Cavani, Neymar

Entraîneur : Unai Emery

Bayern Munich : Ulreich - Kimmich, Süle, Javi Martinez, Alaba - Tolisso (Rudy 46), Thiago Alcantara, Vidal - Müller (cap) (Robben 69), Rodriguez (Coman 46), Lewandowski

Entraîneur : Carlo Ancelotti