publié le 27/05/2016 à 12:38

La rumeur circulait depuis longtemps. C'est désormais officiel. José Mourinho devient le nouvel entraîneur de Manchester United, ce vendredi 27 mai. Le Portugais a été nommé pour une durée de trois saisons avec une quatrième en option. Il succédera ainsi à Louis van Gaal, limogé lundi 23 mai. "Devenir entraîneur de Manchester United est un grand honneur", s'est réjoui le technicien de 53 ans dans un communiqué. "C'est un club connu et admiré à travers le monde. Il a un côté mystérieux et romantique avec lequel aucun autre club ne peut rivaliser. J'ai toujours eu de l'affinité pour Old Trafford et j'y ai de bons souvenirs", a-t-il poursuivi.





Aucun détail financier n'a été précisé officiellement, mais selon le média anglais Sky, José Mourinho touchera un salaire annuel d'environ 13 millions d'euros. Les négociations ont officiellement été entamées après le limogeage de Louis Van Gaal. Licencié à un an du terme de son contrat, le Hollandais était arrivé dans le club en 2014. Les discussions ont pris plus de temps que prévu en raison de la question des droits d'image du Portugais, en partie propriété de Chelsea où il était employé jusqu'à mi-décembre 2015. Les contrats de sponsoring personnels du "Special One" entraient également en concurrence avec les partenaires officiels de Manchester United.

Golden Boy charismatique

Révélé avec Porto, où il a gagné sa première Ligue des champions en 2004, José Mourinho s'est ensuite affirmé à Chelsea lors d'un premier mandat brillant entre 2004 et 2007. Limogé une première fois par les Blues, il a su rebondir à l'Inter Milan, avec lequel il a décroché sa deuxième Ligue des Champions en 2010, avant de filer au Real Madrid. Son aventure espagnole s'est terminée dans la confusion trois ans plus tard par un retour à Chelsea.

Outre ses deux titres européens, le Portugais a remporté huit titres de champion dans quatre pays différents (Portugal, Angleterre, Italie, Espagne) et sept coupes nationales. Golden Boy charismatique, calculateur, froid, cassant et amateur de polémiques, José Mourinho est également un expert en psychologie qui sait motiver ses troupes, quitte à créer partout où il passe des tensions qui finissent par se retourner contre lui.