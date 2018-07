publié le 30/10/2016 à 22:35

La communication fait partie intégrante du monde du football chez les professionnels. Chaque geste, chaque parole et chaque regard est observé à la loupe, puis interprété. L'arrivée des réseaux sociaux n'a pas arrangé les choses. Serge Aurier, le latéral droit du Paris Saint-Germain, a souvent fait parler de lui dans l'affaire "Périscope" ou encore lorsqu'il s'en est pris à l'arbitre du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Chelsea.



Pour Philippe Tournon, l'attaché de presse de l'équipe de France, la communication est encore loin d'être maîtrisée par les joueurs de football. "Encore aujourd'hui, on voit arriver, en équipe de France, des garçons pour qui une caméra ou un micro constituent un sujet de blocage. Ils n'ont clairement pas la maîtrise de cet outil." Or, les acteurs du football professionnel sont surveillés de très près. Ils subissent une pression qui a évolué depuis quelques années. "Aujourd'hui c'est vertigineux ce que les joueurs et les entraîneurs doivent affronter en terme de pression médiatique".