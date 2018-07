OM-Salzbourg : "Ça chantait du début à la fin", raconte un supporter heureux

publié le 27/04/2018 à 12:53

Un Vélodrome en fusion, un match parfois subi, de la réussite et du réalisme pour un score final de 2-0 pour l'OM. La demi-finale aller de Ligue Europa disputée jeudi 26 avril a tourné en faveur des Marseillais face à Salzbourg, et permet au club phocéen d'envisager une qualification en finale avant le match retour le 3 mai prochain.



"Qui nous aurait dit en début de saison que l'OM serait en demi-finale de Coupe d'Europe ?", interroge Mario Albano, historique suiveur du club pour La Provence. "Il y a un ciment collectif, il y a quelque chose qui est né dans cette équipe au fil de la saison. Et c'est plus important que la personnalité des joueurs", explique-t-il afin de justifier l'engouement et la passion qu'engendre ce groupe.

Sur RTL, un auditeur qui a fait le déplacement en voiture depuis Lille revient sur la soirée et la nuit passée à faire le chemin inverse, avec des images et du son plein les yeux et les oreilles. "Ça chantait du début à la fin", explique Vincent. "On en parlait avec mon fils, on ne s'entendait même pas", raconte-t-il la voix fatiguée mais joyeuse.