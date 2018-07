et AFP

C'est une méthode que les entraîneurs aiment utiliser à quelques heures des grands rendez-vous. Rudi Garcia a annoncé, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, que Patrice Évra et Dimitri Payet étaient incertains pour la rencontre OM-PSG de dimanche 26 février (21h). L'ancien coach de Lille dit peut-être la vérité. Cela peut ressembler aussi à une manière de perturber son adversaire parisien.



Ses déclarations étonnent malgré le flot d'informations qui entoure les deux clubs une semaine avant l'affrontement. Si les propos de l'ancien Romain s'avèrent, le "Classique" ne serait alors plus tout à fait le même. Leurs absences conjuguée à celles, déjà actées, de Bafétimbi Gomis et Bouna Sarr handicaperaient grandement l'OM.

Les mauvaise nouvelles ne s'arrêtent pas là : Rolando, titulaire en défense, Morgan Sanson, auteur de huit passes décisives déjà cette saison, et Grégory Sertic pourraient manquer la rencontre. Le Brésilien et le Réunionnais "ne se sont pas entraînés normalement cette semaine" alors que le latéral gauche et l'ancien Montpelliérain sont gênés par des cuisses douloureuses.