publié le 27/10/2016 à 13:45

Jacques-Henri Eyraud a convoqué la presse ce jeudi 27 octobre au centre Robert Louis-Dreyfus afin de présenter le nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille, il s'agit d'Andoni Zubizarreta. Ancien gardien international espagnol (126 sélections) âgé de 55 ans, il prend des fonctions qu'il a occupé également à Bilbao et au FC Barcelone auparavant. C'est ainsi une piste déjà évoquée, notamment sur RTL lors de la nomination de Rudi Garcia, que concrétise la direction de l'OM du nouveau propriétaire Frank McCourt. L'Américain et son équipe ont mis 10 jours afin de mettre en route le projet avec une direction sportive remaniée.



Lors d'une conférence de presse durant laquelle il a répondu dans un Français plus que correct, le Basque a expliqué que "Marseille a une grande âme footballistique comme Barcelone". Pendant qu'il occupait le poste de directeur sportif au Barça le club a remporté le doublé Ligue des champions - Championnat d'Espagne, avec Pep Guardiola comme entraîneur. C'est aussi pendant qu'il était directeur sportif qu'ont été recrutés une bonne partie des cadres de l'effectif actuel du club catalan, des défenseurs Javier Mascherano, Jordi Alba au gardien Marc-André Ter Stegen, en passant par le milieu Ivan Rakitic ou encore Luis Suarez et Neymar, parfaits compères de Lionel Messi dans le 4-3-3 du champion d'Espagne en titre.

Des recrutements effectués bien entendu avec les moyens du FC Barcelone. Par ailleurs, et comme tous les directeurs sportifs il a aussi eu son lot de choix peu inspirés à l'image de Thomas Vermaelen. "À Marseille, il y a une grande passion avec les supporters, c'est une grande opportunité footballistique et une grande opportunité pour moi", a déclaré en conférence Andoni Zibizarreta. "J'ai rencontré Rudi Garcia et nous avons parlé de philosophie de jeu", a-t-il confié. "Le foot n'est pas seulement ce que l'on voit ou la technique. Il faut le ressentir pour comprendre. Pour moi l'OM est un club qui transpire le foot. L'OM c'est le foot, la passion, l'émotion et le jeu", a-t-il conclu. De quoi correspondre aux attentes des supporters. Place aux actes désormais avec un mercato d'hiver qui devrait être animé.