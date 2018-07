Nice-PSG : non, la saison du Gym n'est pas finie

publié le 29/04/2017 à 14:00

Après le match nul concédé par les Niçois sur le terrain de Toulouse (1-1, 34e journée), le titre de champion de France s'est considérablement éloigné pour les Ailgons. Assurés de terminer l'exercice 2016-2017 sur le podium, leur saison restera, quoi qu'il arrive, exceptionnelle. Elle peut l'être encore un peu plus si l'OGC Nice s'impose, dimanche 30 avril 2017, face au PSG (21h). Il reviendrait à trois petites longueurs de son hôte du week-end avec la deuxième marche du podium en ligne de mire.



Six points séparent les Aiglons (74 unités) du duo PSG-ASM (80). Un écart qui pourrait donc se réduire de moitié. Et cette hypothèse n'est pas à exclure car les Aiglons sont invaincus, cette saison, à domicile (seul club dans ce cas avec... Paris). Les gros clubs du championnat de France sont tous repartis de la Côte d'Azur (défaite 3-2 de Marseille, 4-0 de Monaco, 2-0 de Lyon) avec zéro point.

La tendance des derniers Nice-PSG ne porte, en revanche, pas à l’optimisme chez les Niçois. Les trois dernières visites parisiennes, dans les Alpes-Maritimes, se sont soldées par trois succès des hommes de la capitale. L'OGCN n'a dominé qu'une seule fois le deuxième de L1 sur son sol durant les six dernières saisons.

Un calendrier plus excitant pour Nice

Le calendrier de cette fin de saison va également jouer dans le sprint final des deux clubs. Il est plus excitant mais moins abordable pour les Niçois. Une potentielle victoire les aiderait à se rendre à Lyon (36e journée) et à Marseille (38e journée) avec la volonté de l'emporter et espérer doubler le PSG. De leur côté, Unai Emery et ses troupes n'ont qu'un déplacement à Saint-Étienne qui s'annonce palpitant (ils jouent ensuite Angers et Caen).



Une défaite du PSG à Nice éloignerait davantage le champion sortant de son objectif principal de fin de saison. Mais cette Ligue 1 n'est pas l'unique trophée que le club convoite avant la fin de saison. Il est qualifié en finale de Coupe de France, après avoir éliminé Monaco (5-0 le , 26 avril) et est largement favori de la compétition puisqu'Angers l'attend au stade de France (27 mai 2017). Ce Nice-PSG est une occasion en or, pour les Aigons, de s’offrir une fin de saison excitante.