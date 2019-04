publié le 17/04/2019 à 14:58

Faudra-t-il encore attendre avant de voir les Parisiens officiellement sacrés champions de France ? Après deux premières balles de match manquées face à Strasbourg à domicile (2-2), puis sur la pelouse de son dauphin lillois (5-1, plus lourde défaite de l'ère qatarie), le PSG peut conclure l'affaire à Nantes, mercredi 17 avril, en match en retard de la 28e journée.



La rencontre entre le leader et le 15e est programmée à 19h pour ne pas faire d'ombre aux deux derniers quarts de finale retour de la Ligue des champions, Porto-Liverpool et Manchester City-Tottenham, programmés à 21h. Paris (81 points) doit s'imposer en Loire-Atlantique pour être mathématiquement sacré. L’écart avec Lille serait alors de 20 points, alors qu'il n'en restera plus que 18 en jeu lors des six dernières journées.

En cas de match nul, l'avance sur le Losc sera de 18 unités. Pour que les hommes de Thomas Tuchel laissent passer l'occasion de décrocher le 8e sacre de l'histoire du club après 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018, il faudrait qu'ils perdent tous leurs matches ensuite et que les Lillois fasse un carton plein, tout en comblant une différence de buts de +26 contre +67. Impossible.

Paris décimé

Dans l'hypothèse d'un score de parité à La Beaujoire, la quatrième balle de match sera face à Monaco, au Parc des Princes, dimanche 21 avril (21h). Voir Nantes tenir tête au PSG ne relève pas de l'utopie : les Canaris, quasiment assurés du maintien, viennent de s'offrir Lyon (2-1) devant leur public ; de son côté, les équipes de Paris seront largement amoindris.



Aux absences longue durée sur blessure de Neymar et Edinson Cavani (en phase de reprise) s'ajoutent celles de Marquinhos, Thomas Meunier, Thiago Silva (blessés), Juan Bernat, Marco Verratti (suspendus) et Kylian Mbappé, ménagé par son entraîneur. Éric Maxim Choupo-Moting devrait débuter en pointe.

Nantes-PSG : les équipes probables

Nantes : Tatarusanu - Fabio, Pallois, Diego Carlos, C. Traoré - A. Touré - Rongier (cap), Moutoussamy - Majeed, Coulibaly, Limbombe



PSG : Buffon - Dagba, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa - Alves, Paredes - Nkunku, Draxler, Diaby - Choupo-Moting