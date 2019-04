Nantes-Lyon : l'OL au bord de l'implosion

publié le 12/04/2019 à 13:05

Retour de la Ligue 1, vendredi 12 avril, avec les deux premières rencontres de la 32e journée. À 19h, Dijon (18e) reçoit Amiens (17e) dans la course pour le maintien. À 20h45, Lyon (3e) se déplace à Nantes (15e) avec l'ambition de consolider sa place sur le podium mais aussi la crainte d'une nouvelle désillusion et d'une fin de saison catastrophe.



Fin mars, l'OL s'imposait à Rennes (0-1) en ouverture de la 30e journée, mettant la pression sur Lille (2e) et sur ses rivaux pour la 3e place. L'entraîneur Bruno Génésio semblait se diriger vers une prolongation, en dépit de la gronde persistante d'une partie de son public. Et puis patatras.

Défaite à domicile face aux même Rennais en demi-finale de Coupe de France quatre jours plus tard (2-3) suivie d'une conférence de presse lunaire du président Jean-Michel Aulas, pas de prolongation annoncée et un nouveau revers au Parc OL face à Dijon (1-3), alors dernier au classement.

Toujours solidement accroché à la 3e place

Après ce début de mois d'avril cauchemardesque, Lyon compte toujours 6 points d'avance sur le 4e, Saint-Étienne, et Lille ne s'est pas totalement détaché (5 points d'écarts). Mais une nouvelle contre-performance face à des Nantais en perdition depuis quatre journées ne ferait forcément qu’aggraver le malaise.



À l'approche de ce match crucial pour la confiance à l'entrée de la dernière ligne droite, Bruno Génésio et son vestiaire se sont dit "meurtris" par les banderoles cinglantes du Parc OL à leur égard contre Dijon. Génésio, un coach fragilisé et guère épargné par les rumeurs au quotidien sur son successeur, de Laurent Blanc le favori à José Mourinho, que certains ont cru croiser à l'aéroport de Lyon cette semaine, ce qui "fait bien marrer" l'intéressé.

On est les premiers malheureux Bruno Génésio Partager la citation





Et puis il y a les joueurs sous le feu des critiques, à commencer par Tanguy Ndombélé et Memphis Depay pour leur implication douteuse, Nabil Fekir pour son influence en berne. "On est les premiers malheureux, assure Génésio. Maintenant nous ce qu'on veut c'est montrer qu'on est une une équipe, qu'on est des hommes et qu'on a le respect du club". Un club qui paye l'erreur de s'être certainement vu trop beau à un moment.

Ligue 1 : le programme de la 32e journée

Vendredi 12 avril :

19h00 : Dijon-Amiens

20h45 : Nantes - Lyon



Samedi 13 avril :

17h00 : Marseille - Nîmes

20h00 : Strasbourg - Guingamp

Caen - Angers

Monaco - Reims



Dimanche 14 avril :

15h00 : Montpellier - Toulouse

Rennes - Nice

17h00 : Saint-Étienne - Bordeaux

21h00 : Lille - PSG