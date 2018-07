Nabil Fekir détient-il l'avenir de Lyon entre ses pieds ?

publié le 28/09/2016 à 14:34

Technique, buteur, créateur, Nabil Fekir est un joueur promis à une très belle carrière après une saison 2014-2015 débutée doucement mais terminée en trombe avec des sélections sous le maillot des Bleus. La saison dernière, Lyon fait un début de saison difficile, privé de son joueur blessé pour une grosse partie de la saison à la suite d'une rupture des ligaments croisés du genou. On attend donc cette année une explosion du joueur, désormais débarrassé de ses ennuis après un "nettoyage" de son articulation.



Revenu face à Montpellier et auteur d'un doublé, Fekir a montré des éclairs de talent pur qui demandent certes à être confirmés mais qui montrent aussi qu'il est le seul dans l'effectif actuel de l'OL a avoir ce profil. Capable de faire la différence seul, accélérateur de jeu et passeur habile, il est un facteur X voire un chaînon manquant dans le jeu de Bruno Génésio. Encore faut-il que le dernier prenne le risque de le mettre dans les meilleures dispositions.

Un profil unique, capable de bonifier le collectif

En 3 matches depuis le retour de son attaquant, l'OL a perdu 2 rencontres à Lorient et à Séville, mais il faut parfois faire abstraction des statistiques et regarder le contenu des prestations de Nabil Fekir lors des trois rencontres. Bien que court physiquement, l'international français a effectué des actions de classe. À Lorient, il s'est créé des occasions seul, en éliminant des adversaires et déchirant le rideau adverse. Face à Montpellier, ses enchaînements pour marquer sont le signe d'une maîtrise rare. En l'absence de Lacazette et de Ghezzal, Fekir a rappelé qu'il était sans doute le meilleur joueur de l'équipe, son talent le plus pur. Positionné en pointe en Bretagne, il s'est démené pour être disponible et a montré que le temps devrait jouer pour lui.

Face au FC Séville, il a fait vivre un calvaire aux défenseurs adverses en première période, avant de baisser de pied en même temps que son équipe et à cause d'un manque de rythme. Mais les prestations incitent à l'optimisme, surtout que les prochaines semaines devraient voir l'OL renforcé par le retour de ses cadres. Maxime Gonalons et Alexandre Lacazette viendront stabiliser l'équipe et le buteur lyonnais donnera encore plus de liberté à Fekir. La complicité entre les deux joueurs devraient faire des merveilles pour peu qu'il soit mis dans les mêmes dispositions.

Des interrogations sur le physique et les choix futurs de Génésio

En début de saison, gêné par un genou endolori, Nabil Fekir a été moyen. Mais on peut aussi penser que le 4-3-3 qui force le joueur à s’excentrer sur une aile n'est pas le meilleur schéma de jeu pour exploiter son talent. En 2014-2015, les prestations XXL de Fekir ont été effectuées dans un rôle de second attaquant, aux côtés ou derrière Lacazette. Libre de se balader sur le front de l'attaque, il peut venir dans le cœur du jeu pour créer, accélérer et percuter. Inspiré par la qualité d'appels de Lacazette, il utiliserait sa qualité de passe pour distribuer les caviars et huiler le jeu des siens. Ainsi, s'il n'est pas (encore) un cador, Nabil Fekir est le chaînon manquant du jeu lyonnais, celui qui peut éclairer un jeu grippé par une inspiration personnelle, d'autant que Valbuena et Grenier ne sont que l'ombre d'eux-même dans le rôle de créateur. Néanmoins, il reste deux bémols dans la projection que l'on peut faire concernant l'impact du joueur sur le jeu de l'OL.



Tout d'abord, sa condition physique. Il faudra encore plusieurs semaines et l'enchaînement des matches avant d'être sûrs que le joueur est débarrassé de ses ennuis au genou. Ensuite, avec un effectif au complet, Bruno Genesio osera-t-il chambouler ses plans afin de mettre Fekir dans un rôle à sa mesure ? Dans un 4-4-2 en losange avec un numéro 10 derrière les deux pointes, Génésio pourrait garder ses trois milieux de terrain (Gonalons, Darder, Tolisso), et Ghezzal pourrait être en soutien de Fekir-Lacazette avec des permutations possibles. Mais dans un système à 4 arrières, il y a une inquiétude concernant la fiabilité des défenseurs, ce qui pousserait l'entraîneur à maintenir son système à 5, où, là encore, Nabil Fekir aurait sa place derrière Lacazette. Il ne reste plus qu'à essayer.