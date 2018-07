Mondial : les Bleus vont-ils se qualifier pour la finale ?

publié le 10/07/2018 à 09:55

"On se rapproche du but. On a l'opportunité de marquer l'histoire de l'équipe de France", souligne le capitaine Hugo Lloris.



Les Bleus se mesurent ce soir à la Belgique et sa génération dorée en demi-finale de Coupe du monde, un choc à la saveur particulière, tant ces deux nations se connaissent.



Cette querelle de voisinage a de l'allure, à Saint-Pétersbourg, sous les yeux du président Emmanuel Macron et du roi des Belges Philippe: d'un côté le prodige français Kylian Mbappé, étincelant en 8e contre l'Argentine (4-3) à seulement 19 ans et demi.



De l'autre des Diables rouges qui n'ont jamais aussi bien porté leur surnom, surtout en attaque avec l'infernale triplette Kevin De Bruyne-Romelu Lukaku et Eden Hazard.



Entre les deux, un monument du football français: Thierry Henry, dont le coeur sera forcément "partagé", comme l'a dit Hugo Lloris.



Henry, meilleur buteur de l'histoire des Bleus (51 buts), est en effet l'entraîneur-adjoint de l'équipe belge. Il épaule le sélectionneur espagnol Roberto Martinez en délivrant ses conseils avisés aux attaquants belges.



Des retrouvailles donc entre deux champions du monde de 1998, Thierry Henry et Didier Deschamps, qui rêve de ramener à la France une deuxième étoile mondiale, cette fois dans le rôle du sélectionneur.



Mais avant de songer au titre, il faut d'abord résister à l'armada offensive belge, meilleure attaque de ce Mondial-2018 avec 14 réalisations.



Les Diables arrivent à Saint-Pétersbourg en pleine confiance. Ils ont sauvé leur peau en 8e de finale en renversant sur le fil le Japon (3-2), et surtout, ils ont éliminé le grand favori du tournoi, le Brésil de Neymar (2-1), qui n'a pas réussi à tromper la vigilance du grand gardien Thibaut Courtois en fin de match.



Mais la France n'est pas en reste. Elle a sorti l'Argentine de Lionel Messi (4-3) grâce à un éblouissant Mbappé, auteur d'un doublé et d'une folle chevauchée pour obtenir un penalty transformé par Antoine Griezmann. Et a éteint avec autorité l'Uruguay de Luis Suarez d'un 2-0 tout en maîtrise.





