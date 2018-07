publié le 27/06/2018 à 11:13

Quelle fin de match ! Lionel Messi "ne pensait pas souffrir autant", mais l'Argentine s'est qualifiée sur le fil contre le Nigeria (2-1) et affrontera en 8e de finale, samedi 30 juin (16h), une équipe de France au parcours mitigé au premier tour. La Croatie, qui fait peur à tout le monde, croisera pour sa part le Danemark au tour suivant. Le match entre les Bleus et l'Albiceleste du quintuple Ballon d'or aura lieu samedi à Kazan.



Lionel Messi peut-il amener plus loin le vice-champion du monde en titre ? Il trouvera en face de lui une équipe de France qui n'a pas marqué le premier tour par son animation offensive. Antoine Griezmann est resté très discret mais fait dans le solide derrière sous la houlette de Didier Deschamps.



"La France a une très bonne équipe, ils ont des bonnes individualités. Ils ont des joueurs très rapides qui peuvent faire la différence. Ce sera difficile", a reconnu Lionel Messi. L'Argentine va en tout cas devoir trouver une solution. Car Lionel Messi a 31 ans et c'est peut-être son dernier Mondial, à la recherche du titre qui lui manque tant.

