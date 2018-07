publié le 28/04/2018 à 11:57

Neymar "travaille dur" pour se remettre de la blessure au pied droit qui l'a éloigné des terrains depuis le mois de février et arrivera "bien préparé" à la Coupe du Monde en Russie, a déclaré vendredi 27 avril le médecin de l'équipe brésilienne qui l'a opéré en mars. "Neymar se rétablit de la meilleure façon possible, dans le cadre du programme établi", a déclaré Rodrigo Lasmar dans une interview pour GloboEsporte.



Le médecin a indiqué que son objectif est de faire en sorte que la récupération du joueur-vedette du Paris-SG et de la Seleçao soit "continue". "Il travaille dur et l'on s'attend à ce qu'il arrive bien préparé afin de pouvoir faire une excellente préparation pour la Coupe du Monde", a déclaré Rodrigo Lasmar.

L'attaquant, qui se remet de son opération dans sa luxueuse résidence sur le littoral de Rio de Janeiro, avait indiqué la semaine dernière qu'il ne rejouerait pas avant le 17 mai, date à laquelle aura lieu l'examen médical final de l'opération qu'il a subie le 3 mars à Belo Horizonte, au Brésil.

Cette échéance exclut une ultime rencontre sous le maillot avec le PSG, puisque le champion de France disputera son dernier match de championnat le 19 mai à Caen. Le Brésilien ne prendra vraisemblablement aucun risque de rechute avant la Coupe du monde en Russie, qui débute le 14 juin.

Le Brésilien doit améliorer sa condition physique

Le rassemblement de la Seleçao est prévu du 21 au 27 mai à Teresopolis, une ville proche de Rio. Lasmar a reconnu que, comme Neymar a été hors-jeu pendant un certain temps, il aura besoin d'un travail physique différent au début de sa préparation pour la Coupe du Monde.



"Nous devons améliorer la condition physique (d'une personne qui revient après une blessure) parce qu'elle est probablement basse. Les joueurs qui reviennent d'une blessure doivent suivre une évaluation individuelle afin de concevoir la meilleure stratégie pour eux", a déclaré Lasmar.



Le joueur de 26 ans, le plus cher de l'histoire du football, s'est blessé lors d'un match de championnat de France contre l'Olympique de Marseille le 25 février dernier. Il a été opéré d'une fracture du cinquième métatarsien, un os du pied droit.