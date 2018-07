publié le 30/11/2017 à 14:30

Les 32 participants vont être fixés sur leurs adversaires, 196 jours avant le coup d'envoi de la compétition. Le tirage au sort des huit groupes du premier tour du Mondial 2018 (14 juin-15 juillet) se tient vendredi 1er décembre à Moscou, dans le cadre de la salle de concert du Palais d'État du Kremlin.



En 1998, pour son retour en phase finale de Coupe du monde après 12 ans d'absence, la France, tête de série en tant que pays hôte, avait hérité de l'Afrique du Sud, de l'Arabie Saoudite et du Danemark. En 2002 ce fut le Sénégal, l'Uruguay et encore les Danois, en 2006 la Suisse, le Togo et la Corée du Sud.

Non plus placés dans le 1er chapeau mais dans le 4e, les Bleus avaient retrouvés en 2010 l'Afrique du Sud, avec le Mexique et l'Uruguay. Tirage clément encore en 2014 avec la Suisse parmi les têtes de série, l'Équateur et le Honduras. Et en 2018 ?

À quelle heure ?

La cérémonie sera animée par l'ancien attaquant anglais Gary Lineker et la journaliste russe Maria Komandnaya. Elle débutera à 18h heure locale, 16h en France. Il y a quatre ans, elle avait duré près d'une heure trente. Le tirage à proprement parler avait débuté après une cinquantaine de minutes de présentation et duré une petite demi-heure.





Aux cotés de Lineker, 16 mains prestigieuses vont décider des affiches. Il s'agit de celles d'anciennes gloires représentant les huit anciens vainqueurs : Cafu (Brésil), Miroslav Klose (Allemagne, tenante du titre), Fabio Cannavaro (Italie), Diego Maradona (Argentine), Diego Forlan (Uruguay), Laurent Blanc (France), Gordon Banks (Angleterre) et Carles Puyol (Espagne).

Quelle procédure ?

Les 32 nations qualifiés sont donc réparties dans quatre chapeaux de huit en fonction de leur position au classement FIFA publié en octobre dernier. Seule exception, la Russie, placée dans le 1er chapeau, celui des têtes de série, et qui jouera dans le groupe A. Le pays hôte évitera l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, la Belgique, la Pologne et la France, classée de la 1re à la 7e place mondiale.



Au début du tirage, chacun de ces pays sera tiré au sort et une autre boule leur attribuera un groupe. Les chapeaux 2 (avec l'Espagne en épouvantail), 3 et 4 seront ensuite tour à tour vidés de la même façon, en tenant compte du critère suivant : deux nations d'une même zone géographique ne peuvent s'affronter au 1er tour, à l'exception de l'Europe qui aura deux représentants dans six des huit groupes de quatre.



France-Espagne-Égypte-Japon ou France-Uruguay-Suède-Nigeria ressemblent à des tirages délicats pour les Bleus, France-Pérou-Iran-Panama au plus clément. Le fameux "groupe de la mort" pourrait être Brésil-Espagne-Suède-Nigeria.

Deux sélectionneurs absents

Didier Deschamps assistera à ce tirage, de même que 29 autres sélectionneurs. Seuls ceux de l'Australie et de l'Uruguay seront absents, a annoncé la Fifa. Aucune explication n'a été fournie pour Oscar Tabarez, alors que le poste en Australie est vacant après la démission d'Ange Postecoglou la semaine dernière.



Les sélectionneurs doivent assister jeudi 30 novembre à un séminaire à propos des "principaux aspects opérationnels" du tournoi. Une fois leurs adversaires et leur groupe connus, ils pourront lever les options posées sur les hôtels en fonction des lieux de leur match, également déterminés par ce tirage.

Les chapeaux

Chapeau 1 : Russie (pays hôte), Allemagne (tenante du titre), Brésil, Portugal, Argentine, Belgique, Pologne, France

Chapeau 2 : Espagne, Pérou, Suisse, Angleterre, Colombie, Mexique, Uruguay, Croatie

Chapeau 3 : Danemark, Islande, Costa Rica, Suède, Tunisie, Egypte, Sénégal, Iran

Chapeau 4 : Serbie, Nigeria, Australie, Japon, Maroc, Panama, Corée du Sud, Arabie saoudite