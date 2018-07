Monaco-PSG : désillusion pour Paris à Monaco

publié le 28/08/2016 à 22:50

Le Paris Saint-Germain surpris à Monaco. Le champion de France s'est incliné sur le Rocher (3-1). Et les Parisiens peuvent regretter leur mauvaise première période. On s'attendait à voir le PSG assoir sa domination mais il en a été tout autre. Les Bleu et Rouge, apathiques, peinent à se procurer des occasions et c'est même Monaco qui prend les devants. On joue la 13e minute lorsque Joao Moutinho conclu une offrande de Sidibé d'un magnifique plat du pied (1-0). Les joueurs du Rocher poursuivent leur pressing haut tandis que les Parisiens ne parviennent pas à récupérer haut et donner leur rythme habituel. Il faut attendre la 45e minute pour assister au deuxième but monégasque. Coupable d'une faute dans la surface de réparation, David Luiz concède un penalty que Fabinho transforme facilement (2-0). Les Parisiens ont la tête sous l'eau et cette mi-temps arrive à point.



En deuxième période, les joueurs de la capitale changent de visage. Plus hauts, ils se montrent plus dangereux. Lucas déborde côté droit et centre fort. Cavani rate sa talonnade et le ballon atterrit dans les pieds de Kurzawa qui frappe à côté (55e). Quelques minutes plus tard, Aurier remise un long ballon de Verratti et Cavani conclut de la tête (2-1, 63e). Les Parisiens semblent plus en jambes et Cavani est tout proche d'égaliser sur un centre de Meunier mais Glik coupe la trajectoire du ballon. Les joueurs d'Emery se découvrent et se font surprendre sur une contre-attaque. Bernardo Silva, très en vue, décale Sidibé qui centre fort devant le but. Aurier coupe la trajectoire mais trompe son propre gardien (3-1, 80e). Les Parisiens déjouent, la faute à une équipe de Monaco parfaitement en place et auteure d'un très bon match.



Fiche technique :

À Monaco (Stade Louis II): Monaco bat PSG 3 à 1 (2-0)Spectateurs : 7.500

Arbitre : R. Buquet

Buts :

Monaco : Moutinho (13), Fabinho (45+2 s.p.), Aurier (80 c.s.c.)

PSG : Cavani (63)

Avertissements :

Monaco : Bakayoko (24)

PSG : Cavani (27), David Luiz (45+1)

Les équipes :

Monaco : Subasic (cap.) - Raggi, Glik, Jemerson, Mendy - D. Sidibé, Fabinho, Moutinho, Bakayoko, Silva (Boschilia 90+1) - Germain (Dirar 78)

Entraîneur : Leonardo Jardim

PSG : Trapp - Aurier, Kimpembe, David Luiz (Meunier 62), Kurzawa - Verratti (Matuidi 70), Thiago Motta (cap.), Rabiot - Lucas (Ben Arfa 81), Cavani, Di Maria

Entraîneur : Unai Emery

L1-3e journée : résultats et classement

Vendredi 26 août :

Marseille - Lorient : 2-0



Samedi 27 août :

Dijon - Lyon : 4-2

Nice - Lille : 1-1

Nancy - Guingamp : 0-2

Caen - Bastia : 2-0

Montpellier- Rennes : 1-1

Metz - Angers : 2-0



Dimanche 28 août :

Bordeaux - Nantes : 1-0

Saint-Étienne - Toulouse : 0-0

Monaco - PSG : 3-1