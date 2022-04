Son véritable prénom était Carmine mais toute la planète football le connaissait sous le surnom de Mino. Le célèbre agent de joueurs italien, sans doute le plus connu et le plus reconnu, s'est éteint à l'âge de 54 ans à Milan, a annoncé le média transalpin Tuttosport jeudi 28 avril.

Tout au long de sa carrière, il se sera notamment occupé des intérêts de Zlatan Ibahimovic, Marco Verratti, Paul Pogba, Blaise Matuidi et plus récemment de la pépite norvégienne Erling Haaland et du Néerlandais Matthijs de Ligt. Il était aussi réputé pour parler sept langues : Italien, bien sûr, mais aussi Anglais, Français, Espagnol, Portugais, Allemand et Néerlandais.

C'est d'ailleurs aux Pays-Bas, à Haarlem, qu'il grandit dès l'âge de un an. Plus tard, il pratiquera le football jusqu'à 18 ans puis entamera des études de droit, puis une carrière d'entrepreneur dès ses 20 ans. Mino Raiola rachète par exemple un restaurant McDonald's qu'il revendra ensuite. À l'âge de 26 ans, il endosse le rôle d'agent de joueur en participant notamment au transfert de Dennis Bergkamp de l'Ajax Amsterdam à l'Inter Milan.

Attaché au PSG depuis 11 ans

Sa renommée va ensuite monter en flèche. Son portefeuille ne cesse de gonfler, avec des joueurs de renommée mondiale comme Ibrahimovic, le Tchèque Pavel Neved, le Brésilien Maxwell, l'Italien Mario Balotelli, les Français Pogba et Matuidi. Depuis l'arrivée des Qataris au PSG en 2011, le multimillionnaire Mino Raiola a ainsi largement contribué à la venue de stars dans la capitale.