publié le 30/06/2016 à 17:14

C'est donc officiel. Le jeudi 30 juin sur les coups de 17h, Zlatan Ibrahimovic a annoncé sur son compte Instagram qu'il allait rejoindre Manchester United. "Il est temps que le monde sache. Ma prochaine destination est Manchester United. J'arrive". Pour l'instant la durée du contrat reste inconnue. L'attaquant suédois de 34 ans retrouvera en Angleterre l'entraîneur portugais José Mourinho, qu'il a côtoyé lors de la saison 2008-2009 à l'Inter Milan, en Italie. "Ibra" connaitra son 8e club et un 7e championnat dans sa carrière.



Arrivé l'été 2012 au Paris Saint-Germain, Ibrahimovic a inscrit la bagatelle de 156 buts en 180 matchs avec le club de la capitale. Il aura remporté quatre championnats de France (2013, 2014, 2015 et 2016), deux coupes de France (2015 et 2016), deux coupes de la Ligue (2015 et 2016) et trois Trophées des champions (2013, 2014 et 2015).



Time to let the world know. My next destination is @manchesterunited #iamcoming Une photo publiée par IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) le 30 Juin 2016 à 7h56 PDT

Zlatan Ibrahimovic s'est montré décevant lors de l'Euro 2016 malgré une action décisive sur le but de l'égalisation contre l'Islande (1-1). Après l'élimination de la Suède, l'ancien parisien a annoncé sa retraite internationale. "Ibra" aura marqué l'histoire de sa sélection avec 62 buts en 116 matchs.