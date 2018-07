Mercato : Jesé, Sirigu, Lille... Revivez la dernière journée

publié le 31/01/2017 à 08:59

Lille a procédé dans les dernières heures de ce mercato à ses premiers recrutements de l'ère Gérard Lopez, après le feu vert de la DNCG. Ils sont au nombre de six : les attaquants néerlandais Anwar El Ghazi et Ricardo Kishna, les milieux français Farès Bahlouli et portugais Xeka, et les défenseurs paraguayen Junior Alonso et brésilien Gabriel, outre un joueur destiné à l'équipe réserve. Côté départs, le milieu Younousse Sankharé est parti à Bordeaux, l'attaquant Junior Tallo à Amiens (L2), le défenseur Renato Civelli en Argentine et le milieu Mounir Obbadi à Nice.



Les deux principaux animateurs du marché, le PSG et l'OM, ne sont pas restés inertes lors de cette dernière journée de transactions. Le club de la capitale a prêté Jesé à Las Palmas jusqu'à la fin de la saison. Marseille a attiré le capitaine de Bordeaux, Grégory Sertic, milieu ou défenseur central. Encore un Français, après l'espoir montpelliérain Morgan Sanson et surtout les deux membres du côté gauche des Bleus à l'Euro 2016, l'arrière gauche Patrice Évra et le meneur Dimitri Payet.

Monaco, leader de L1 et traditionnel animateur du mercato, a modifié son effectif à la marge, avec des retours et départs en prêts, essentiellement des jeunes. Il a aussi recruté l'arrière gauche brésilien Jorge (ex-Flamengo). Lyon a tenté le pari Memphis Depay : l'ailier néerlandais se doit une revanche après une saison et demie à Manchester United où il ne s'est pas imposé. Le milieu Clément Grenier, souvent blessé, est parti en prêt à la Roma.

Anthony Mounier a lui aussi été lyonnais, et c'est ce que les supporters de Saint-Etienne lui ont reproché alors que le milieu venait d'être prêté chez les Verts par Bologne. Et devant l'hostilité manifeste des ultras, Mounier a fait marche arrière et va poursuivre sa carrière en Italie.

Revivez la dernière journée du mercato :

00h00 - Ce mercato hivernal 2017 est terminé.



23h42 - Jordan Ayew quitte Aston Villa pour Swansea. L'attaquant de 25 ans

participe actuellement à la Coupe d'Afrique des nations avec le Ghana au Gabon.



23h15 - Le défenseur international nigerian de Monaco, Elderson Echiejile (29 ans), de retour de prêt en provenance du Standard de Liège, repart en prêt jusqu'à la fin de saison au club espagnol du Sporting Gijon.



22h55 - Nantes annonce l'arrivée de deux recrues, l'attaquant international burkinabé Préjuce Nakoulma (Kayserispor) et le milieu de terrain portugais Sergio Oliveira (FC Porto). Nakoulma, 29 ans, qui va disputer les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, mercredi contre l'Egypte, a signé pour deux ans et demi. Quant à Oliveira, 24 ans, il n'a disputé que 20 minutes avec le FC Porto cette saison, mais il faisait partie de la sélection portugaise aux JO. Il a été prêté sans option d'achat et jusqu'à la fin de la saison.



22h19 - L'attaquant portugais Jorginho, du club d'Arouca, 11e de 1ère division portugaise, est prêté à Saint-Etiennne. Jorge Fernando Barbosa Intima, dit Jorginho, originaire de Guinée-Bissau, est âgé de 21 ans. Il est passé par Manchester City et a été international U19. Son prêt est assorti d'une option d'achat.



22h08 - Romain Alessandrini au Los Angeles Galaxy, c'est officiel. Le milieu offensif de l'Olympique de Marseille, âgé de 27 ans, "rejoindra le LA Galaxy pour les entraînements de pré-saison plus tard", a indiqué le club évoluant dans le Championnat nord-américain (MLS).



21h47 - Le jeune attaquant de Monaco Quentin Ngakoutou, 22 ans, a été prêté jusqu'à la fin de la saison à l'équipe de l'Union Saint-Gilloise, club de deuxième division belge.

20h51 - A priori, le mercato de l'Olympique de Marseille est terminé. La rumeur du retour de Steve Mandanda va néanmoins continuer d'alimenter la soirée.



20h34 - Le football féminin fait aussi son mercato. L'internationale brésilienne Formiga, star au Brésil, s'est engagée au PSG jusqu'au 30 juin 2017. Agée de 38 ans, la milieu récupératrice (160 sélections, 23 buts) est la seule joueuse de l'histoire à avoir disputé toutes les éditions du tournoi olympique féminin depuis sa création en 1996.



20h02 - Chelsea aurait formulé une offre de 47 millions d'euros au Celtic Glasgow pour s'attacher les services de l'attaquant français Moussa Dembélé (20 ans). Offre repoussée par le club écossais.



19h31 - Habib Habibou, attaquant centrafricain de 29 ans, quitte Rennes pour Lens.



19h12 - Salvatore Sirigu prêté à Osasuna par le FC Séville.



18h58 - Le milieu brésilien Lucas Silva, qui n'a pas joué le moindre match avec le Real Madrid cette saison après un an passé à Marseille, va retourner en prêt dans son club formateur de Cruzeiro jusqu'en juin 2018.



18h37 - Monaco prête Lacina Traoré à Gijon, 18e du championnat espagnol. L'attaquant ivoirien de 26 ans était déjà prêté depuis le début de la saison, au CSKA Moscou.





Lacina Traoré est prêté au @RealSporting Gijon jusqu'à la fin de la saison.

18h23 - Saint-Étienne serait sur le point d'officialiser la signature de Jorginho, milieu italo-brésilien de 25 ans évoluant à Naples.



18h02 - Slaven Bilic n'est pas rancunier vis-à-vis de Dimitri Payet. "Je veux le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, a déclaré l'entraîneur de West Ham. Il a été brillant la saison passée, on a été brillant avec lui. Cette histoire est terminée. Je lui souhaite bonne chance à Marseille".



17h17 - Anthony Mounier, qui n'a pas pu signer comme prévu avec Saint-Etienne du fait de l'hostilité de certains supporters des Verts, s'est bel et bien engagé mardi avec l'Atalanta Bergame.



16h48 - Le FC Séville dément un départ d'Adil Rami pour Marseille. Le défenseur central de 31 ans évolue en Andalousie depuis juillet 2015.



16h17 - Taye Taiwo, l'ex-latéral nigérian de Marseille désormais âgé de 31 ans, s'est engagé pour six mois au FC Lausanne après avoir quitté le club finlandais du HJK Helsinki.



16h06 - Mounir Obbadi, libéré la semaine dernière par Lille, a rejoint Nice. Selon plusieurs sources concordantes, le milieu polyvalent marocain, âgé de 33 ans, aurait signé pour 6 mois avec l'actuel 2e de L1, à égalité avec le leader Monaco.



15h57 - Demba Ba de retour au Besiktas. L'attaquant sénégalais de 31 ans est prêté pour six mois par l'équipe chinoise du Shanghai Shenhua.



15h28 - Le gardien remplaçant français de Nice, Mouez Hassen (21 ans), est prêté jusqu'à la fin de la saison à Southampton, le club dirigé par l'ancien coach des Aiglons, Claude Puel.



15h07 - Le défenseur serbe Vukasin Jovanovic arrive en prêt à Bordeaux pour six mois. Àgé de 21 ans, le champion du monde des moins de 20 ans en 2015 portait les couleurs du Zénith Saint-Pétersbourg.



14h53 - Le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, s'est dit "choqué" par l'affaire Anthony Mounier, qui n'a pas pu signer comme prévu pour Saint-Étienne à cause de son passé de joueur lyonnais. L'attaquant de 29 ans devrait finalement être prêté par Bologne à l'Atalanta Bergame.



14h35 - Lille officialise l'arrivée de trois joueurs. Après Anwar El Ghazi, le club a annoncé les venues du défenseur paraguayen Junior Alonso (Cerro Portenp) mais aussi de Farès Bahlouli (Monaco). Le milieu offensif de 21 ans, formé à Lyon, a signé un contrat de trois ans et demi en faveur des Dogues.

14h28 - Libre depuis la rupture de son contrat avec la Sampdoria Gênes, Antonio Cassano a refusé de se rendre en Chine. "Pour moi, le football est en Europe. Pour moi, la beauté du foot c'est la compétition, la confrontation avec les meilleurs. Ça n'est pas l'argent. Ça n'est pas mon genre d'aller en Chine en parlant de projet sportif alors que la seule chose qui compte c'est le fric", a-t-il assuré en interview. L'attaquant de 34 ans attend donc toujours une "opportunité intéressante".



13h55 - Presque 100 millions d'euros ! La Bundesliga établit un nouveau record en Allemagne pour un mercato hivernal. Jamais les clubs n'avait dépensé autant d'argent et ce, avant même la fin du mercato prévue ce mardi à minuit. Le précédent record hivernal pour le championnat d'Allemagne était d'environ 65 millions d'euros, dépensés en 2014-2015 par les 18 clubs de l'élite.



13h30 - Moussa Dembélé va-t-il enflammer les dernières heures du mercato ? Le jeune attaquant français, qui réalise une première partie de saison flamboyante avec le Celtic Glasgow, intéresse certains grands clubs européens. Parmi eux : Chelsea. Les Blues, qui tenteraient de s'attacher les services du joueur de 20 ans, devront tout de même débourser près de 46 millions pour satisfaire le club écossais.



12h54 - Steven N'zonzi prolonge à Séville. Le milieu français continue de séduire dans le club catalan. Il est désormais lié au club jusqu'en juin 2020.

12h36 - Anwar El Ghazi, dans le viseur de Lille depuis plusieurs semaines, est enfin au Losc. Le club lillois a officialisé cette arrivée ce mardi. Le joueur de 21 ans, qui évoluait à l'Ajax Amsterdam, a signé un contrat de quatre ans et demi pour un montant de 7 millions d'euros.



12h20 - L'OM va-t-il s'attacher les services d'un nouvel attaquant ? Après avoir recruté Sertic, Payet, Évra et Sanson, le club marseillais réfléchirait à recruter une doublure à Bafétimbi Gomis.



12h00 - C'est désormais officiel. Le parisien Jesé, qui n'a pas su s'imposer depuis son arrivée dans la capitale, a pris la direction de Las Palmas pour la fin de la saison, comme l'a annoncé le club espagnol.

Jesé, cedido por el PSG a la UD Las Palmas.

¡#BienvenidoJesé! pic.twitter.com/oSksVfwVTX — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 31 janvier 2017

11h10 - Mamadou Sakho enfin à la relance ? Le défenseur central français pourrait retrouver du temps de jeu en premier league alors qu'il n'entre pas dans les plans de Jurgen Klopp à Liverpool. Crystal Palace pourrait être une porte de sortie.



10h53 - Manchester United pourrait tenter un gros coup. Si le club de José Mourinho est fortement intéressé par Antoine Griezmann, un transfert n'est pas d'actualité à l'heure actuelle. Le club de pourrait alors se rabattre sur Yannick Ferreira-Carrasco. Selon les informations du Guardian, l'ancien Monégasque, actuellement à l'Atlético de Madrid, serait à la recherche de davantage de temps de jeu.



10h27 - Emmanuel Adebayor prend la direction de la Turquie. L'attaquant togolais a trouvé un club et a signé un contrat d'un an et demi avec le club d'Istanbul de Basaksehir.



09h35 - Où jouera Salvatore Sirigu ? Prêté à Séville depuis le début de saison, le gardien italien du PSG pourrait rebondir dans un autre club espagnol. Osasuna, 19e de Liga, est intéressé pour un prêt.



09h20 - Le mercato ouvre souvent des rebondissements et cette année n'a pas échappé à la règle avec la signature avortée d'Anthony Mounier. Le joueur de Bologne, prêté à Saint-Étienne vendredi, a finalement déjà quitté le Forez. La faute aux supporters qui refusaient de voir ce joueur formé à l'Olympique Lyonnais sous le maillot vert.



8h30 - Marseille a officialisé lundi 30 janvier au soir l'arrivée du milieu polyvalent franco-croate Grégory Sertic, transféré de Bordeaux pour trois ans et demi, et quatrième recrue du mercato olympien après Morgan Sanson, Patrice Evra et Dimitri Payet.