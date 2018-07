publié le 30/05/2017 à 15:57

"C'est un entraîneur compétent, qui a du discernement, des connaissances, de l'expérience." C'est par ces mots qu'Ernesto Valverde a été présenté à la presse lundi 29, lors de l'officialisation de son arrivée sur le banc de touche du FC Barcelone. Ancien coach de l'Athletic Bilbao, il s'est engagé pour deux saisons. Il arrive après trois années passées sous la direction de Luis Enrique et neuf trophées conquis.





Surnommé "Txingurri" (la fourmi, en basque), Valverde est un ancien joueur blaugrana et un technicien réputé en Espagne. Mais sa notoriété est moindre sur la scène européenne, où il va devoir ramener le Barça au sommet. Pour ce faire, il pourrait miser sur la jeunesse. C'est un amoureux des catégories de jeunes, il a le style et la manière de travailler de ce club. Sa philosophie de jeu et son fonctionnement sont similaires à ceux du Barça", a commenté le président barcelonais Josep Maria Bartomeu lors d'une conférence de presse au Camp Nou.

Valverde a fait ses preuves à Bilbao

L'entraîneur a fait des merveilles avec Bilbao (2003-2005 puis 2013-2017), dont le recrutement est limité aux joueurs nés ou formés au Pays basque. Sous sa direction, l'équipe a décroché une qualification pour la Ligue des champions et trois pour l'Europa League ces quatre dernières années.



L'inconnue, pour Valverde, sera de savoir gérer les stars de l'effectif, notamment l'indéboulonnable trio offensif "MSN" (Messi-Suarez-Neymar). Et aussi de redonner de l'allant au sacro-saint jeu de passes blaugrana, qui montre des signes d'essoufflement après une décennie glorieuse.