publié le 23/07/2018 à 14:01

Le PSG va-t-il se renforcer avant la reprise du championnat ? Actuellement largement amputé de ses joueurs mondialistes (Neymar, Mbappé, Cavani, Meunier...), le champion de France et son nouvel entraîneur Thomas Tuchel préparent la saison à venir, et ont déjà annoncé le nécessaire recrutement de renforts à certains postes.



Ainsi, les couloirs défensifs et le milieu de terrain devraient voir arriver de nouvelles recrues, afin de pallier aux départs de Yuri Berchiche et Thiago Motta et afin de répondre aussi à une éventuelle nouvelle orientation tactique données par le coach allemand. En effet, l'ancien maître à penser de Dortmund a évolué lors des matches de préparation avec trois défenseurs centraux, un choix qui oblige le PSG à compléter le trio Silva-Marquinhos-Kimpembe.

Selon Le Parisien, le dévolu pourrait être jeté sur Antonio Rüdiger. Le défenseur international allemand de Chelsea, peut évoluer à tous les postes dans un schéma à trois défenseurs centraux, ainsi qu'au poste de latéral droit. Auparavant, c'est la Piste Leonardo Bonucci qui paraissait prioritaire. Le belge Jan Vertonghen, gaucher de Tottenham, serait lui aussi supervisé.

Kanté, le rêve impossible ?

Tuchel n'aurait par ailleurs toujours pas renoncé à Raphaël Guerreiro. Le latéral gauche de Dortmund a été coaché par Tuchel dans la Rhur, et il apprécierait son profil. Autre chantier, le milieu de terrain. Le nom qui fait rêver les supporters et les dirigeants est N'golo Kanté. Le champion du monde tricolore qui évolue à Chelsea est une machine à ratisser les ballons et à réguler ce secteur du jeu. Mais son arrivée pourrait coûter très cher au PSG. Et il faudrait qu'il ait envie de venir.



Selon Le Parisien, Axel Witsel serait une piste étudiée. Actuellement en Chine, le Belge de 29 ans avait déjà été dans le viseur parisien lors de plusieurs mercato précédents. Si le transfert ne serait pas inabordable, les prétentions salariales du Diable rouge seraient importantes, de quoi faire tiquer alors qu'il ne présente pas toutes les garanties quant à son niveau de jeu. Enfin, le serpent de mer Julian Weigl, chouchou de Tuchel à Dortmund, serait dans la ligne de mire de Paris, et Dortmund en demanderait 50 millions d'euros, selon Bild.