publié le 29/09/2017 à 15:11

Recrue phare du PSG lors du mercato hivernal 2017 - Paris a déboursé 38 millions d'euros pour l'acheter à Wolfsburg -, Julian Draxler va-t-il faire ses bagages un an plus tard ? C'est l'hypothèse avancée par le média allemand Bild. Titulaire lors des trois derniers matches de Ligue 1 mais remplaçant en Ligue des champions (entrée en jeu à la 89e minute contre le Bayern Munich), le joueur offensif de 24 ans, songerait à quitter la capitale pour s'assurer plus de temps de jeu à l'approche de la Coupe du monde en Russie.



Particulièrement calme cet été sur le marché des transferts, le Real Madrid serait intéressé par la venue du champion du monde, croit savoir Bild. Le club merengue avait déjà approché Draxler lors de la saison 2012-2013, lorsque celui-ci évoluait à Schalke 04. En rejoignant le groupe de Zinédine Zidane, l'actuel numéro 23 du PSG n'aurait cependant aucune garantie d'être plus qu'un joker de luxe, comme en ce moment à Paris.

Avec Angel Di Maria et Lucas, Draxler fait en tout cas partie des joueurs à la valeur marchande la plus élevée dans l'effectif d'Unai Emery. Une cession de l'un ou plusieurs d'entre eux cet hiver permettrait au PSG d'écarter la menace d'une sanction de l'UEFA dans le cadre du respect du fair-play financier.