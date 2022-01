Mercato OL : Lyon aurait-il raison de laisser partir Guimaraes à Newcastle ?

Accepter tout de suite une offre conséquente en ces temps de pandémie de Covid-19 ? Espérer encore plus en fin de saison, avec l'espoir de se redresser entre-temps sur le terrain et d'accrocher miraculeusement une qualification en Ligue des champions la saison prochaine ? C'est le dilemme auquel Lyon a été confronté en cette fin de mercato hivernal 2022, à la fois sportivement et économiquement.

Selon L'Équipe, les nouveaux riches de Newcastle avaient proposé 40 millions d'euros à l'OL pour attirer son milieu brésilien Bruno Guimaraes, après avoir investi la même somme sur deux joueurs cet hiver : le latéral droit anglais Kieran Trippier (ex Atlético de Madrid) et l'attaquant néo-zélandais Chris Wood (ex Burnley). Rachetés par un consortium saoudien le 7 octobre dernier, les Magpies possèdent désormais des fonds quasiment illimités. Mais avant de rêver plus grand, il s'agit de sauver le club de la relégation (18e actuellement).

Pour l'OL, ces 40 millions représentaient la possibilité d'éponger une partie de la perte historique subie lors de la saison 2020-2021 : 107 millions d'euros. Le récent retour d'une jauge à 5.000 personnes alourdit encore la situation financière d'un club propriétaire de son stade, ce qui a un coût. En Ligue 1, le club rhodanien n'est que 11e après 22 journées (un match en moins à rejouer contre l'OM), à 11 points de la 2e place occupée par Nice et qualificative pour la prochaine C1.

Une sécurité financière pour le club

Jean-Michel Aulas et les dirigeants du club ont semblent-ils opté pour la sécurité financière et l'assurance de sortir de cette saison avec des finances assainies. En effet RMC Sport indique ce mardi 26 janvier que les deux clubs ont trouvé un accord, et que le joueur actuellement en sélection ne rejouerait pas en Ligue 1.

Coté en bourse, réputé pour sa sobriété budgétaire, le choix de l'Olympique lyonnais s'il est décevant sportivement est sans doute raisonnable. Si l'équipe rate le podium et la Ligue des champions en fin de saison, l'argent rapporté par Gumaraes servirait d'énorme bouffée d'oxygène. Peter Bosz devrait faire sans son Brésilien, mais dispose néanmoins toujours d'une équipe capable de faire une fin d'hiver et un printemps de qualité entre Europa League et Ligue 1.

Le Brésilien de 24 ans, acheté pour 20 millions d'euros à l'Athletico Paranaense en janvier 2020, aurait donc accepté de filer vers la Premier League, dans un club qui, s'il échappe à la relégation dans quelques mois, deviendrait une attraction pour les footballeurs les plus talentueux. Et ce tant par sa puissance financière phénoménale que part l'environnement du club. Place forte du football anglais, Newcastle possède l'un des publics les plus bouillants du royaume, avec une ville qui vit et respire pour ses Magpies.