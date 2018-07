publié le 27/06/2017 à 11:36

Cette fois, c'est bel et bien officiel. Après de nombreux jours d'attente, alors que la transaction semblait bouclée, Bertrand Traoré s'est engagé avec l'Olympique lyonnais lundi 26 juin en début de soirée. L'attaquant burkinabé de 21 ans a été présenté à la presse aux côtés d'un Jean-Michel Aulas tout sourire. Le patron du club rhodanien a fait part de "difficultés techniques pour conclure le transfert. Mais nous sommes d'accord sur tout (...) Les choses sont suffisamment avancées pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Traoré est là depuis 48 heures".



Il ne s'agit pas d'un nouveau prêt du frère d'Alain (28 ans), formé à Auxerre entre 2009 et 2013, mais bien d'un achat auprès du club de Chelsea. Le montant : 10 millions d'euros pour cinq saisons. La transaction est accompagnée d'un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert et Chelsea aura un droit de priorité en cas de départ du joueur, a précisé Aulas.

Deuxième recrue lyonnaise

"J'avais vraiment envie de venir à Lyon, a pour sa part déclaré Traoré. Je me suis renseigné. Depuis l'an dernier, j'avais déjà reçu des coups de fils. L'OL est revenu à la charge en janvier alors que j'étais parti à l'Ajax". Depuis, le joueur d'1,80 m a brillé avec l'équipe néerlandaise contre Lyon en demi-finale de l'Europa League, en inscrivant notamment un doublé au match aller.



Traoré est la seconde recrue de l'OL après l'arrière gauche du Benfica Lisbonne, Fernando Marçal (28 ans), qui avait été prêté la saison dernière à Guingamp. Au même poste, Aulas n'a pas caché, sans le citer (mais le site du club le fait dans un communiqué), la signature imminente du Havrais Ferland Mendy (22 ans). Problème, le PSG se serait immiscé dans le dossier avec l'ambition d'emporter la décision et de prêter le joueur au FC Porto, l'ancien club de son nouveau directeur sportif, Antero Henrique.

Lacazette veut partir

Peu avare en indiscrétions, Aulas a aussi confirmé les contacts avancés avec Mariano Diaz, attaquant de 23 ans du Real Madrid (8 matches toutes compétitions confondues en 2016-2017, 5 buts). Comme pour Traoré, l'option retenue est celle d'un transfert et non d'un prêt. Une arrivée de l'international dominicain entraînera-t-elle le départ d'Alexandre Lacazette ? L'avant-centre français de 26 ans veut en tout cas toujours partir, n'a pas caché Aulas.



En ce qui concerne la défense centrale, le président "discute avec plusieurs joueurs et leurs clubs (...) On veut un joueur de haut niveau, qui a du leadership, peu importe son âge". La dernière piste mène au Belge de Manchester City Jason Denayer. Un autre Diable Rouge au patronyme bien connu pourrait débarquer dans le Rhône, même s'il ne s'agit pas d'une priorité : plusieurs médias font état d'un intérêt pour Thorgan Hazard (24 ans), le petit frère d'Eden, l'ailier de Chelsea. Lui aussi est droitier et porté vers l'offensive.