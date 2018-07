Mercato : Mario Balotelli, l'enfant terrible du football italien à la relance à Nice

publié le 31/08/2016 à 22:51

Le fantasque attaquant international italien Mario Balotelli s'est engagé avec l'OGC Nice dans les dernières heures du mercato mercredi 31 août. Le Gym et son précédent club de Liverpool ont réussi à se mettre d'accord quelques heures seulement avant la fin du mercato "sous la forme d'un transfert" de "Super Mario", précise le club, sans donner ni le montant de l'opération, ni la durée de son contrat.



"Mario Balotelli s'entraînera jeudi et sera présenté officiellement à la presse vendredi", indique également le club. L'Italien de 26 ans avait été acheté par Liverpool près de 25 millions d'euros à l'AC Milan en 2014 mais n'a inscrit qu'un seul but en 20 matches la saison dernière en série A italienne avec les Rossoneri, chez qui il était retourné en prêt. Indésirable à Liverpool après deux ans de perdition, le joueur de 26 ans a ainsi plus fait parler de lui ces derniers temps par ses frasques que par ses exploits balle au pied.

La nouvelle star de la Ligue 1 ?

Le Gym, au budget modeste de 42 millions d'euros, est donc prêt à essayer de relancer le Transalpin, qui lui offrira une exposition médiatique à nulle autre pareille. Le club azuréen a en tout cas une certaine expertise dans l'art de régénérer des joueurs au destin contrarié puisqu'il a réussi à faire renaître Hatem Ben Arfa, parti au PSG au terme d'une saison très aboutie (17 buts en L1, 6 passes décisives).



"Nous savons, lui et nous, que rien ne sera simple mais avec l'envie et, je l'espère, le soutien de tous nos supporters, nous allons lui permettre de s'épanouir et d'apporter tout son talent au service de l'équipe", déclare le président de l'OGCN sur le site internet du club. "Nous espérons qu'à Nice, dans une ambiance familiale, il va retrouver le plaisir du jeu", explique Jean-Pierre Rivère, qui se dit "très heureux d'accueillir Mario".

Joueur très spectaculaire, autant par son physique (1,89 m pour 88 kilos) que pour sa qualité de frappe, l'international aux 33 sélections et 13 buts chez la squadra azzura a inscrit quelques buts d'anthologie, sur coup franc, notamment. Le natif de Palerme va donc découvrir une L1, qui se trouvait en manque de joueur emblématique, notamment après le départ du PSG de Zlatan Ibrahimovic.