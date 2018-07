publié le 26/06/2016 à 12:48

On le sait, le Paris Saint-Germain cherche un remplaçant de poids à Zlatan Ibrahimovic et a fait de l'attaquant du Barça Neymar sa priorité pour cet été. Le club de la Capitale pourrait battre tous les records en cas de signature du Brésilien. Le père de la star brésilienne l'a annoncé, trois clubs dont le PSG sont prêts à payer la clause libératoire du joueur qui s'élève à 190 millions d'euros ! Info ou intox ? Une chose est sûre, le club parisien a les moyens de payer ce prix et les dirigeants qataris feront tout ce qui est dans leurs moyens pour atteindre leur objectif qui est de remporter la Ligue des champions.



Le Paris Saint-Germain serait même passé à l'attaque. Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le club de la Capitale aurait proposé un salaire compris entre 25 et 30 millions d'euros par an assorti d'une prime à la signature de 40 millions d'euros. De quoi faire réfléchir la pépite barcelonnaise qui ne semble pas insensible à l'offre parisienne. À deux ans de la fin de son contrat, l'avenir de Neymar semble de plus en plus flou.



Krychowiak, autre recrue parisienne ?

Toujours du côté du PSG, Grzegorz Krychowiak devrait bel et bien devenir Parisien à la fin de l'Euro 2016. Selon Marca, le Paris Saint-Germain et le FC Séville seraient proche d'un accord pour un transfert autour de 40 millions d'euros. Les dirigeants sévillans demanderaient 35 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Une somme qui ne devrait pas poser beaucoup de problèmes au club de la Capitale. Le joueur, de son côté, préfère se concentrer sur l'Euro. "Les rumeurs ? Je pense que pendant les périodes de mercato c'est normal. Moi je me concentre sur mon tournoi. De faire les meilleurs matches possibles. Le plus important c'est la Pologne. Je profite de ce moment et personne ne peut nous donner la garantie de vivre ce moment."



Mandanda bientôt fixé

Steve Mandanda pourrait rejoindre l'Angleterre. Selon le journal L'Équipe, le portier serait en négociations avancées avec Crystal Palace. Pisté par Villareal et Everton, l'ancien Marseillais est en discussion avec le club londonien depuis la fin de la saison dernière. Mandanda rejoindrait Yohan Cabaye, son coéquipier en équipe de France.



Côté départs, Baptiste Aloé serait suivi par la Lazio de Rome. Selon le site italien goal.it, le défenseur prêté à Valenciennes la saison dernière pourrait rejoindre son ancien entraineur, Marcelo Bielsa, s'il venait à prendre en main l'équipe italienne. Toutefois, un rendez-vous est prévu entre le joueur et les dirigeants marseillais pour discuter d'une éventuelle prolongation de deux ans.



Henrik Mkhitaryan vers Manchester United

Le Borussia Dortmund pourrait perdre gros lors de ce mercato. Le milieu de terrain Henrik Mkhitaryan serait proche de Manchester United. Après avoir refusé deux offres de 25 millions et 34 millions d'euros), les dirigeants allemands auraient fixé le prix de l'international arménien à 40 millions d'euros selon Bild. Une somme qui ne devraient pas poser de problème aux Red Devils. De son côté, Mkhitaryan ne verrait pas d'un mauvais œil ce transfert en Angleterre même si le club mancunien ne jouera pas la Ligue des champions la saison prochaine.