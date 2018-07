publié le 29/08/2016 à 15:00

Plutôt mesuré au regard des inter-saisons précédents, le PSG va-t-il casser sa tirelire dans les tous derniers instants de ce mercato estival 2016 ? À en croire le bi-hebdomadaire allemand Kicker de lundi 29 août, le quadruple champion de France en titre aurait dans le viseur Julian Draxler et serait prêt à débourser quelques 75 millions d'euros.



Si la transaction se révélait effective, ce serait plus que l'ensemble des dépenses effectuées cet été pour attirer l'Espagnol Jesé (environ 25 millions), le Polonais Grzegorz Krychowaviak (33,6), le Brésilien Giovani Lo Celso (10, pour janvier prochain) et le Belge Thomas Meunier (7). Sélectionné à 24 reprises avec la Mannschaft (2 buts), Draxler, 22 ans, peut évoluer à différents postes offensifs. Il avait été acheté 36 millions d'euros à Schalke 04 par Wolfsburg à l'été 2015.



Matuidi, ce n'est pas fini

Côté PSG toujours, L'Équipe croît savoir que le feuilleton de l'avenir de Blaise Matuidi n'est finalement pas terminé, contrairement aux affirmations du président Nasser Al-Khelaïfi. La Juventus Turin n'aurait pas abandonné l'idée de recruter le milieu de 29 ans, qui doit se contenter d'un rôle de remplaçant de luxe depuis l'arrivée d'Unai Emery. Fort de la vente record de Paul Pogba à Manchester United, le club turinois pourrait faire une nouvelle offre conséquente dans les heures à venir.

Battu ce week-end comme le PSG (4-2 à Dijon) et privé de Nabil Fekir pour environ trois semaines (l'incertitude plane autour d'Alexandre Lacazette), Lyon se prépare peut-être également à une fin de mercato plus agitée que prévu. À moins de 48 heures de la clôture des transactions, deux noms reviennent à la surface : Juan Iturbe et Gökhan Inler. Le premier est un élément offensif de 23 ans appartenant à l'AS Rome, le second un milieu suisse de 32 ans évoluant à Leicester.



Digard et Slimani à Leicester ? Rémy et Fabregas loin de Chelsea ?

Le surprenant champion d'Angleterre pourrait compenser cet éventuel départ avec l'arrivée d'un Français, Didier Digard. L'ancien Parisien et Niçois, 30 ans, n'entre plus dans les plans de son entraîneur au Bétis Séville, Gustavo Poyet. Leicester serait aussi intéressé par l'attaquant algérien du Sporting Portugal Islam Slimani (28 ans) et prêt à débourser prêt de 30 millions d'euros, selon France Football.



Loïc Rémy, lui, semble tout proche d'un départ de Chelsea après deux saisons compliquées. L'arrivée du belge Michy Batshuayi n'a pas éclairci l'horizon de l'ancien Lyonnais, Lensois, Niçois et Marseillais. Crystal Palace, le club de Yohan Cabaye, tient la corde pour relancer l'attaquant de 29 ans. Autre départ envisagé chez les Blues, celui de l'Espagnol Cesc Fabregas (29 ans). Direction l'Inter MIlan. C'est l'hypothèse de la Gazetta dello Sport.



Boufal, plus gros transfert de l'histoire de Southampton

Enfin, signature officielle cette-fois : Sofiane Boufal s'est engagé pour cinq ans avec le Southampton de Claude Puel, qui signe le plus gros transfert de son histoire (18 millions d'euros d'après les médias britanniques). Le milieu de terrain international marocain a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives en 29 matches de L1 la saison dernière avec Lille. Il a toutefois été opéré au ménisque du genou droit en mai dernier et ne sera pas opérationnel avant fin septembre au plus tôt.