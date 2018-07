publié le 30/11/2016 à 12:09

Comme RTL le révélait en début de semaine, des contacts ont bel et bien été établis entre le Paris Saint-Germain et le clan de Lionel Messi en vue d'un transfert l'été prochain. Précisément, le directeur sportif du club parisien, l'ancien attaquant néerlandais du Barça Patrick Kluivert, est en relation avec le père de la star argentine, Jorge Messi.



Mardi 29 novembre, le club n'a pas franchement démenti vouloir attirer le quintuple Ballon d'Or, du moins dans dans la bouche de son entraîneur Unai Emery. Interrogé en conférence de presse à la veille d'un match face à Angers, le Basque a reconnu que l'arrivée d'un très grand joueur fait partie des priorités depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic cet été. "L'idée du club, c'est de grandir plus. Le président, le directeur sportif vont travailler pour faire grandir le club. Si nous avons besoin d'améliorer l'équipe avec un bon joueur ou un joueur extra, le club est prêt à le faire".



250 millions d'euros, c'est le montant de la clause libératoire de Lionel Messi au FC Barcelone. L'attaquant de 29 ans est sous contrat jusque juin 2018. Son salaire annuel avoisine les 21 millions d'euros, soit moins que les 23 perçus par Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Paris sait donc sur quelles bases travailler pour commencer à susciter un intérêt chez la "Pulga". Condamné à 21 mois de prison pour fraude fiscale avec son père l'été dernier (ils ont fait appel), Messi a peut-être, pour la première fois de sa carrière, à la fois un intérêt et l'envie à quitter la Catalogne et le Barça.