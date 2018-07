publié le 25/12/2017 à 15:16

Lassana Diarra va-t-il faire son retour en Ligue 1 ? L'international français, dont le nom circule du côté du Paris Saint-Germain ces derniers jours, a été libéré de son contrat avec Al Jazira. "Al Jazira Football Company a mis fin au contrat avec le milieu de terrain français par consentement mutuel", a écrit le club émirati sur son compte Twitter officiel dimanche 24 décembre.



Plusieurs médias ainsi que le site spécialisé Paris United ont récemment fait état de discussions entre le PSG, qui n'a qu'un seul milieu défensif de métier dans son effectif, Thiago Motta, et l'ancien joueur du Real Madrid et de Chelsea.



Interrogé à ce sujet le 20 décembre avant le dernier match de la première partie de saison face à Caen (3-1), Unai Emery n’avait pas démenti l'information. "Je n'ai pas parlé des joueurs avec Antero Henrique, maintenant nous avons parlé du stage au Qatar, des vacances. Après nous pourrons peut-être parler de l'équipe, des joueurs, mais comme j'ai dit lors de la dernière conférence de presse, nous sommes contents avec les joueurs", avait-il déclaré.

Deux avantages certains

Libre de tout contrat, Lassana Diarra pourrait donc être une piste sérieuse pour un club parisien étranglé par le fair-play financier, et donc limité financièrement, après ses nombreux transferts de l'été dernier.



Autre point fort ? L'ancien joueur du Real Madrid et de Chelsea pourrait jouer en Ligue des champions ne s’étant engagé dans aucune compétition européenne en première partie de saison.



Lassana Diarra, qui avait résilié son contrat avec Marseille le 14 février dernier après une saison et demie dans les rangs olympiens, s'était engagé avec le club d'Al Jazira aux Émirats arabes unis en mai dernier.