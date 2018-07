publié le 26/06/2017 à 13:40

Sauf retournement de situation de dernière minute désormais improbable, Bafétimbi Gomis et Valère Germain ne seront pas associés sur le front de l'attaque marseillaise la saison prochaine. Recruté pour quatre ans et 8 millions d'euros à Monaco, le second sera présenté à la presse lundi 26 juin dans l'après-midi, tandis que le premier a, selon plusieurs sources, répondu favorablement à l'alléchante offre de Galatasaray.



Auteur de sa meilleure saison sur le plan statistique en Ligue 1 (20 buts), la "panthère" de 31 ans se serait déjà engagée pour trois saisons avec le club de turc, qui réglera l'indemnité de transfert de 2,5 millions à Swansea. À la clef, un probable dernier contrat juteux, à défaut d'une seconde année sous les ordres de Rudi Garcia, qui en avait fait son capitaine.

Ocampos deuxième "recrue"

En attendant l’officialisation du départ de Gomis, et surtout de l'arrivée nouvelles recrues (lire ci-dessous), le 5e du dernier championnat de France va enregistrer dans les prochaines heures le retour de prêt du milieu offensif argentin Lucas Ocampos. L'ancien partenaire de Germain à Monaco vient de passer six mois au Milan AC (12 matches, aucun but) après une première partie de saison 2016-2017 au Genoa.

Le passage marseillais du droitier d'1,87 m laisse pour le moment les sympathisants olympiens perplexes : 6 buts et 2 passes décisives en 39 apparitions en un an et demi. Sera-t-il de nouveau prêté ? Vendu ? L'OM avait déboursé quelques 7 millions d'euros à Monaco pour lever l'option d'achat en juin 2015. Le Genoa a fait le choix inverse, malgré un potentiel toujours estimé élevé à 22 ans.

Rami et Özyakup dans le viseur

En défense centrale, chantier principal de l'intersaison marseillaise, la piste la plus chaude mène toujours vers Adil Rami, Jérémy Mathieu étant proche d'un accord avec le Sporting Portugal. La valeur du joueur du FC Séville (31 ans), est estimée à 6 millions d'euros. Séduit par le projet phocéen, Rami retrouverait son ancien entraîneur à Lille, Garcia. Le retour d'Afrique du président Jacques-Henri Eyraud devrait permettre d'accélérer le transfert.



Parallèlement, la cellule de recrutement marseillaise s'est penchée ces dernières heures sur un milieu turc de 24 ans, Oguzhan Özyakup, joueur de Besiktas. Plusieurs médias turcs ont avancé une proposition aux alentours de de 9,5 millions d'euros, supérieure à celle de l'AS Rome mais inférieure de 3 millions par rapport aux attentes des dirigeants stambouliotes. Né aux Pays-Bas, Özyakup compte 25 sélections chez les A avec la Turquie.