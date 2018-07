publié le 27/05/2016 à 06:17

Orphelin de Zlatan Ibrahimovic, le Paris Saint-Germain se sait à un tournant. Cet été, il va falloir renouveler l'effectif, à commencer par le secteur offensif, où le Suédois occupait une place majeure. Les plus grands rêves des dirigeants parisiens s'appellent Cristiano Ronaldo et Neymar, mais le Portugais a fermé la porte et le Brésilien sera difficile à arracher au Barça.



Paris doit donc trouver d'autres solutions. Les Français Antoine Griezmann, Anthony Martial et Alexandre Lacazette sont évoqués. L'Equipe dévoile qu'un attaquant intéresse beaucoup la cellule de recrutement : Alvaro Morata, qui porte les couleurs de la Juve. D'après le quotidien sportif, le directeur sportif parisien Olivier Létang a rencontré deux fois en dix jours l'agent de l'Espagnol pour évoquer une possible arrivée.



Il coûté au moins 50 millions d'euros

Le transfert de Morata ne sera toutefois pas aisé à concrétiser. Le joueur devrait se retrouver cet été au milieu d'un montage financier. Le Real Madrid, qui l'a vendu 20 millions d'euros à la Juve en 2014, prévoit d'activer une clause spéciale lui permettant de racheter le buteur pour 33 millions d'euros, explique L'Equipe. Morata serait racheté pour être mieux revendu. L'international espagnol s'est épanoui en Italie et vaudrait entre 50 et 60 millions d'euros. Une somme qui n'effraie pas le chéquier parisien.

Alvaro Morata est courtisé aussi en Premier League, et notamment par les Gunners d'Arsenal. S'il devait rejoindre le PSG, l'actuel Turinois devrait s'adapter à un système nouveau dans la capitale. Trois ans après son arrivée, Edinson Cavani devrait enfin être installé durablement à la pointe de l'attaque. L'Uruguayen, qui a embrassé le maillot parisien après son but en finale de la Coupe de France contre l'OM - un signe de son attachement et de son envie de rester ? -, devrait prolonger son contrat.