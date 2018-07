publié le 30/05/2018 à 16:51

"C'était bien de jouer dans ce club (...) je parlerai dans les prochains jours pour donner une réponse aux supporters". Une seule petite phrase aura suffit à mettre le feu aux poudres. Et si Cristiano Ronaldo quittait le Real Madrid cet été ? La question est sur toutes les lèvres depuis la finale de la Ligue des champions, remportée par le club madrilène face à Liverpool.



Et ce mercredi 30 mai, les rumeurs concernant un possible départ sont relancées. Le journal espagnol As, qui a choisi de faire sa Une sur Cristiano Ronaldo, évoque l'intérêt certain du Paris Saint-Germain pour la star portugaise.

Selon le quotidien madrilène, les dirigeants parisiens voudraient offrir un salaire de 45 millions d'euros par saison au célèbre numéro 7. Des émoluments annuels qui s'approcheraient très fortement de ceux de Lionel Messi au FC Barcelone.

Si ces premières informations se vérifiaient, et malgré une volonté de départ affichée de Cristiano Ronaldo, le dossier serait pourtant loin d'être bouclé. Lié aux Merengue jusqu’en 2021, la clause libératoire du quintuple ballon d'Or est estimée à 1 milliard d’euros.



Une somme bien entendue impensable pour les champions de France, qui seraient prêts à débourser 150 millions d'euros, toujours selon les informations de As.

La question du fair-play financier

Une somme inférieure aux folies réalisées la saison dernière, avec les recrutements de Neymar et Mbappé, mais qui laisse malgré tout perplexe à l'heure où le club de la capitale est sous la menace de sanctions.



Alors que le PSG fait l'objet d'une enquête de l'UEFA concernant sa présumée violation des règles du fair-play financier, le verdict devrait être rendu le 8 juin prochain, selon Le Parisien. Si l'on en croit les informations du quotidien régional, le PSG peut s’attendre à un volet de sanctions comprenant notamment une amende, un contrôle de sa masse salariale et une restriction plus ou moins sévère de son enveloppe de transferts.



Vers un échange Ronaldo/Neymar ?

Reste à savoir la place qu'occupera le Real Madrid, si les discussions s'intensifiaient réellement dans les prochaines semaines. Interrogé sur la question, Zinédine Zidane avait appelé Cristiano Ronaldo à rester au sein de la maison blanche. "Nous verrons, mais il est l’un des nôtres. Il n’y a pas de mots pour décrire ce qu’il a réalisé pour le club. Pour moi, il doit rester à jamais mais nous verrons", avait-il répondu.



En coulisses, le discours des dirigeants madrilènes seraient bien différents. À l'image de ce qu'annonçaient déjà plusieurs médias italiens, le Real Madrid pourrait céder son vice-capitaine en échange de Neymar. Des informations à prendre avec des pincettes alors qu'elles ne sont à l'heure actuelle qu'au stade de rumeurs. Mais, nul doute, que cela devrait alimenter le feuilleton médiatique dans les prochaines semaines.