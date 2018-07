publié le 27/05/2017 à 17:07

Angel Di Maria devrait être titulaire, ce samedi 27 mai, lors de la finale de la 100e Coupe de France (face à Angers, au stade de France, 21h). En cas de victoire il glanerait son 7e trophée, en deux saisons, avec le maillot du Paris Saint-Germain. Arrivé de Manchester United à l'été 2015 contre la somme de 75 millions d'euros, le natif de Rosario pourrait quitter la capitale française lors de la prochaine période de mercato.



L'Inter Milan aurait proposé une offre de 50 millions d'euros pour attirer l'Argentin. Le quotidien italien Corriere dello Sport révèle l'information et ajoute que la Juventus est également sur les rangs. Piero Ausilio, directeur sportif des Nerazzurri, était dans la capitale française, mardi 23 mai, pour négocier les transferts du gaucher et de Gregorz Krychowiak.

Sous contrat jusqu'en juin 2019 avec son club actuel, l'ancien Madrilène (29 ans) pourrait découvrir un cinquième championnat (après celui de l'Espagne, d'Angleterre, d'Argentine et du Portugal). Di Maria serait la première recrue de poids des investisseurs chinois de l'Inter Milan.

La Juve séduite par Lemar

Un autre technicien gaucher du championnat de France est courtisé par un club de Serie A. Thomas Lemar (21 ans) plaît à la Juventus Turin qui en a fait une cible prioritaire selon L'Équipe. Aucune offre concrète n'est arrivée sur le bureau des dirigeants monégasques mais les Italiens se sont renseignés sur le joueur auteur de neuf buts et dix passes décisives, cette saison, en Ligue 1.



Les Piémontais ne sont pas les seuls intéressés par le gaucher puisque les Anglais de Tottenham et l'Atletico de Madrid seraient également sur le dossier. Le club d'Antoine Griezmann avait formulé une première offre, l'été dernier, à hauteur de 25 millions d'euros. Aucun accord n'avait été trouvé entre les deux clubs mais les "Colchoneros" n'ont pas oublié l’ancien Caennais.



Lemar est sous contrat jusqu'en 2020 avec l'ASM et devrait, comme son ancien coéquipier Bernardo Silva (transféré à Manchester City), quitter le Rocher pour, au moins, 40 millions d'euros.