publié le 26/07/2018 à 16:13

La Coupe du Monde terminée, les clubs s'activent sérieusement sur le marché des transferts alors que se profile une nouvelle saison. Si les groupes ont peu évolué à l'heure actuelle, les lignes pourraient fortement bouger dans les semaines à venir et ce jusqu'au 31 août, date de clôture du mercato estival.



La Ligue 1 n'échappe pas à la règle. Après le départ de Malcolm, qui a quitté les Girondins de Bordeaux pour rejoindre le FC Barcelone au terme d'un ultime rebondissement, d'autres grands noms de notre championnat pourraient voler vers d'autres cieux la saison prochaine.

Si le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco font une nouvelle fois parler d'eux, ils ne sont pas les seuls...Lyon, Marseille, Rennes sont en pôle position pour se renforcer avant le début du prochain exercice, qui démarre le 10 août prochain.

Cavani intéresse le Real

Le Paris Saint-Germain va-t-il perdre son meilleur buteur ? Après une nouvelle saison pleine, Edinson Cavani est dans le viseur de plusieurs géants européens, comme le Real Madrid. La Casa Blanca, qui a perdu Cristiano Ronaldo, parti à la Juve, cherche à remplacer la star portugaise.



Alors que les prétentions de Chelsea dans le dossier Eden Hazard sont extrêmement hautes, les dirigeants madrilènes se tourneraient dorénavant vers Edinson Cavani, qui pourrait avoir des envies d'ailleurs après cinq années passées dans le club de la capitale, selon les informations de Marca et As, deux journaux madrilènes.

Golovin débarque à Monaco

Malgré une forte concurrence européenne - Chelsea, la Juve et le Barça étaient notamment sur le dossier, le club de la principauté a réussi à s'attacher les services d'Aleksandr Golovin, jeune joueur du CSKA Moscou. Selon les informations du journal Sport Express, le Russe de 22 ans est attendu ce jeudi 26 juillet à Monaco pour passer sa visite médicale et ainsi finaliser un contrat de cinq ans, contre une indemnité de 30 millions d'euros environ.



L'AS Monaco continue de se renforcer afin de détrôner le Paris Saint-Germain. Avant Aleksandr Golovin, Leonardo Jardim avait déjà enregistré les arrivées de Samuel Grandsir (Troyes), Antonio Barreca (Torino), Willem Geubbels (Lyon) et Ronaël Pierre-Gabriel (Saint-Étienne).

Une deuxième recrue pour l'OM

Marseille a enregistré sa deuxième arrivée durant ce mercato estival. Après le défenseur central crotate, Duje Caleta-Car, l'OM a recruté un second défenseur. Selon les informations de Foot Mercato, Andoni Zubizarreta a finalisé l’arrivée d’un jeune défenseur central de 20 ans, Dembo Gassama, qui évoluait jusqu'à présent en National 2 à Bergerac.



Toujours selon le site spécialisé, le jeune joueur devrait intégrer la réserve marseillaise tout en s'entraînant avec les professionnels. Avant de se faire une place en Ligue 1 ?