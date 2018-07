publié le 29/06/2016 à 12:35

Le mercato s'annonce bien pour l'OM. Dans le besoin de renflouer ses caisses, les dirigeants marseillais s'étaient dans un premier temps mis d'accord avec Crystal Palace pour un transfert de Michy Batshuayi de 38 millions d'euros. Il semblerait cependant qu'ils se soient fait devancer par Chelsea.



Selon L'Équipe, Antonio Conte et les dirigeants des Blues auraient formulé une offre de 40 millions d'euros pour l'international belge de 22 ans, hors bonus. Il aurait par ailleurs d'ores et déjà accepté et serait en passe de signer un contrat de cinq ans. Il aurait également déjà passé sa visite médicale depuis Bordeaux où logent les Diables Rouges durant l'Euro. Le but de Vincent Labrune était de faire de Michy Batshuayi le joueur le plus cher de l'histoire du club devant Didier Drogba, vendu pour 37,5 millions d'euros à Chelsea, en 2004.

Toulalan signe à Bordeaux, N'Koulou est à Lyon

Il était monégasque depuis trois ans. Ce mercredi 29 juin, le milieu Jérémy Toulalan s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux pour deux saisons et a même commencé les entraînements avec ses nouveaux coéquipiers bordelais. Les Girondins ont donc ramené le milieu de terrain expérimenté qu'il leur manquait.

Du côté de Lyon, le club cherche à renforcer son secteur défensif. Avec les départs prochains de Lindsay Rose et Bakary Koné, et dans l'éventualité d'un transfert de Samuel Umtiti (convoité par le FC Barcelone), les Gônes ont reçu Nicolas N'Koulou. Libre de contrat avec Marseille, le Camerounais passe sa visite médicale ce mercredi entre Saône et Rhône.

Alexandre Lacazette à Arsenal ?

C'est ce qu'annonce les tabloïds anglais, notamment, The Daily Mirror. Après avoir longtemps espéré la venue de Jamie Vardy, qui a finalement préféré continuer l'aventure avec les Foxes, Arsenal se serait rabattu sur Alexandre Lacazette. Une rencontre aurait même été programmée entre les dirigeants des Gunners et le joueur de 25 ans, qui a inscrit 27 et 21 buts lors des deux dernières saisons de Ligue 1.

N'Golo Kanté au Real Madrid ?

Auteur d'une superbe saison avec Leicester et d'un début d'Euro 2016 sensationnel avec l'équipe de France, il n'est pas étonnant que N'Golo Kanté soit très demandé. Selon le quotidien espagnol Marca, il voudrait plus de concurrence sur Casemiro s'est pas mal imposé la saison dernière. Le joueur de Leicester disposerait d'une clause libératoire de 25 millions d'euros, à la portée des merengues.