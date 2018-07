publié le 29/11/2016 à 15:53

Avec Jordan Amavi, les dirigeants marseillais pensaient avoir identifié le candidat idéal pour renforcer le côté gauche de la défense, priorité du prochain mercato hivernal. Mais visiblement, l'ancien Niçois de 22 ans préfère rester en division 2 anglaise plutôt que de rejoindre Rudi Garcia et "l'OM champions project" de Frank McCourt. "Pour l'instant, je suis à Aston Villa, ils comptent sur moi. Je ferai tout mon possible pour les faire remonter. La suite, on verra plus tard. Je ne pense pas que j'irai à l'Olympique de Marseille, je suis à Aston Villa et je ne pense pas être sur le départ", déclare l'international espoirs dans un entretien pour le magazine So Foot.



Si Geoffrey Kondogbia et John Obi Mikel sont, eux, bien sur le départ à l'Inter Milan et à Chelsea, ce n'est pas plus pour prendre la direction des Bouches-du-Rhône. Selon le Daily Express, le milieu international français de 23 ans aurait décliné une première proposition. L'Angleterre, toujours elle, l'attire. Chelsea le souhaite et pourrait en faire le remplaçant dans son effectif du Nigérian de 29 ans, courtisé par le Manchester United de José Mourinho, son ancien coach chez les Blues.

Face à ces contrariétés, l'OM pourrait se tourner vers un ancien de la maison au poste de milieu défensif. Le nom de Mathieu Flamini (32 ans), est évoqué par France Football mardi 29 novembre, aux côtés d'un autre Mathieu, Debuchy (31 ans). Le premier, 14 matches sous les couleurs ciel et blanc en 2003-2004, a quitté Arsenal pour Crystal Palace cet été mais n'entre pas dans les plans d'Alan Pardew. L'arrivée de l'arrière droit semble bien plus hypothétique. Titulaire pour la première fois de la saison avec Arsenal dimanche 27 novembre, il s'est blessé aux ischio-jambiers et pourrait être absent plusieurs semaines.