publié le 30/01/2017 à 11:36

Alors que la fin du mercato hivernal approche à grands pas, les regards devraient être tournés vers la Commanderie. Après avoir officialisé le retour de Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille, le club français doit présenter l'international français ce lundi 30 janvier. Un rendez-vous très attendu alors que le club phocéen a déjà attiré Morgan Sanson et Patrice Évra dans ses rangs.



L'Olympique de Marseille a donc officialisé dans la nuit de dimanche à lundi l'arrivée du milieu offensif de 29 ans, qui a signé un contrat de quatre ans et demi avec son ancien club. Dimitri Payet, pour lequel le club a déboursé quelque 30 millions d'euros en indemnités de transfert versées à West Ham, retrouve une formation actuellement 10e de Ligue 1 au sein de laquelle il avait évolué de 2013 à 2015.

Une arrivée qui a poussé un autre Marseillais vers la sortie. Romain Alessandrini a déjà fait ses valises et pris la direction des États-Unis. L'ancien Rennais, qui n'a jamais réussi à s'imposer à l'OM, a trouvé un accord avec les Los Angeles Galaxy. Une porte de sortie que n'a toujours pas trouvé Lassana Diarra. Le milieu de terrain, qui n'a plus joué depuis la 19e journée, a vu les propositions s'amoindrissent au fur et à mesure. Selon les informations de L'Équipe, deux possibilités seraient encore d'actualité : la Chine ou le Golfe.

Jesé à la relance à Las Palmas

Jesé Rodriguez va-t-il pouvoir se relancer en Espagne ? L'attaquant espagnol devrait être prêté à Las Palmas jusqu'à la fin de la saison, selon les informations de Marca, qui assure que le prêt serait officialisé ce lundi. Un choix voulu par le principal intéressé alors qu'il n'a jamais su s'imposer depuis son arrivée au PSG.



Mais le club de la capitale pourrait également vers l'actualité sur le marché des transferts en attirant un nouveau joueur dans ses rangs. Après les arrivées de Gonzalo Guedes et Giovanni Lo Celso, prêté lors de la première partie de saison, Unaï Emery regarderait du côté de l'Allemagne. Le PSG serait fortement intéressé par l'arrière gauche de Wolfsburg, Ricardo Rodriguez.

Vers un départ pour Jordan Ferri ?

Du côté de Lyon, il y a embouteillage au milieu de terrain. Après le départ en prêt (avec option d'achat) de Clément Grenier à la Roma, un autre joueur issu du centre de formation pourrait partir : Jordan Ferri. Très peu utilisé par Bruno Genésio, qui lui préfère Darder et Tolisso, le numéro 12 des Gônes est suivi par Galatasaray. Le club turc aurait fait une offre de 5 millions d'euros, alors que le natif de Cavaillon est encore sous contrat jusqu'en 2020.





Rennes a annoncé lundi la signature de l'attaquant congolais Firmin Mubele, âgé de 22 ans, quelques heures après avoir officialisé le départ du milieu offensif brésilien Pedro Henrique. Décrit par le club comme "rapide, vif et véloce", le joueur est allé jusqu'en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2017) avec la République démocratique du Congo, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Il a signé pour trois ans et demi et peut évoluer sur tout le front de l'attaque, selon l'entraîneur Christian Gourcuff.